المغربي السباعي يعيد أنجيه إلى سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي



أعاد المهاجم المغربي أمين السباعي فريقه أنجيه إلى سكة الانتصارات عندما قاده إلى الفوز الثمين على مضيفه نانت 1 ـ 0 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل السباعي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 مسجلاً هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم بعد الأول في مرمى مرسيليا (2 ـ 5) في المرحلة الثامنة عشرة في 17 يناير الماضي.



والفوز هو الأول لأنجيه بعد ثلاث هزائم متتالية والتاسع هذا الموسم فارتقى إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً برصيد 32 نقطة.



وعاد نانت إلى سكة الهزائم بعد فوزه على لوهافر 2 ـ 0 في المرحلة الماضية، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم.



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات لنس مع متز، وبريست مع لوهافر، ونيس مع رين، وليل مع لوريان، وليون مع باريس أف سي.