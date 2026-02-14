رين يسقط باريس سان جيرمان بالثلاثة

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مفاجئة أمام مضيفه رين 1- 3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 51 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط عن لنس صاحب المركز الثاني، والذي يلعب السبت مع مضيفه باريس إف سي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وأصبحت صدارة باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا ووصيف بطل العالم، مهددة، حيث أن فوز لنس على باريس إف سي سيمنحه الصدارة بفارق نقطة عن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي.

على الجانب الآخر، رفع رين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف مارسيليا الرابع والذي سيواجه ستراسبورج في الجولة ذاتها.

وتقدم رين في الدقيقة 34 عن طريق النجم الأردني موسى التعمري، ثم أضاف زميله ستيبان ليبول الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة من خلال هدف عثمان ديمبلي في الدقيقة 71، لكن رين نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق بيريل إيمبولو.