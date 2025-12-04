محكمة بريطانية تقبل اتهام مالك أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بإدارة شبكة مراهنات سرية



كشفت صحيفة «ذا تايمز» أن المحكمة العليا في لندن قبلت دعوى قضائية ضد مالك نادي برايتون الإنجليزي توني بلوم تتهمه بإدارة شبكة مراهنات كروية.



الدعوى تقدم بها رايان دافيلد الموظف السابق في شركة «ستارليزارد» المملوكة لبلوم، حيث زعم أن الملياردير البريطاني يدير شبكة مراهنات سرية على مباريات كرة القدم، تضم أكثر من 100 شخص قام بلوم بدعوتهم شخصياً.



وأضاف أن الشبكة تستخدم «حسابات مراهنات سرية وغير معتادة» تعود لأطراف ثالثة، تشمل المراهنة على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



دافيلد طالب بالحصول على 17.5 مليون جنيه استرليني، يقول إنها حصته من الأرباح الناتجة عن حسابات جورج كوترل المساعد السابق لبلوم، الذي سبق أن أدين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بغسل الأموال.



وتشير وثائق القضية حسب موقع روسيا اليوم إلى أن شبكة المراهنات تحقق أرباحاً تصل إلى نحو 600 مليون جنيه استرليني سنوياً.



ووفقاً للشكوى، كان دافيلد يعمل في شركة «ستارليزارد» كـ«مزود مراهنات» يقوم بوضع رهانات سرية نيابة عن بلوم ومجموعة من شركائه، بينهم أسماء معروفة في عالم كرة القدم والأعمال.

يجدر بالذكر أن توني بلوم هو المالك الوحيد لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحمل تصريحاً رسمياً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لممارسة المراهنات بشكل مهني منذ عام 2014.



مع ذلك، تحظر عليه اللوائح المراهنة على مباريات برايتون أو أي مباراة تخص أندية الدوري الإنجليزي أو الفرق المرتبطة بها، وتخضع جميع أنشطته للمراجعة السنوية من جانب الاتحاد الإنجليزي وشركات التدقيق من دون رصد أي مخالفات حتى الآن.