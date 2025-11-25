السنغالي إدريسا غي: أعتذر عن صفعي زميلي في إيفرتون



اعتذر لاعب الوسط السنغالي، إدريسا غي، عن صفعه زميله مايكل كين، ما أدى إلى طرده من مباراة فريقهما إيفرتون على أرض مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وخسر إيفرتون جهود غي في الدقيقة 13، بعدما قرر حكم اللقاء طرده نتيجة صفعه زميله كين، خلال مشادة بينهما، لكن ذلك لم يمنع الضيوف من إسقاط «الشياطين الحمر» في معقلهم، بفضل هدف سجله في الشوط الأول كيرنان ديوسبري-هول.



وكتب غي على وسائل التواصل الاجتماعي: «أود الاعتذار من زميلي مايكل كين. أتحمل كامل المسؤولية عن رد فعلي، كما أعتذر من زملائي، طاقم الفريق، المشجعين والنادي، ما حصل لا يعكس من أنا أو قيمي، المشاعر قد تكون جياشة في ذروة اللحظة، لكن لا شيء يبرر أي سلوك من هذا النوع».



وأشاد المدرب الأسكتلندي لإيفرتون ديفيد مويس بالروح القتالية للفريق بعد الفوز رغم النقص العددي، كاشفاً أن غي اعتذر لزملائه بعد المباراة، قبل أن يضيف: «ليس هناك مشكلة سنضع ذلك خلفنا، عندما شاهدت ذلك لم أعتقد أن هناك شيئاً يستحق الغضب منه، شعرت بالانزعاج بعض الشيء، لأنهما كانا يواجهان بعضهما البعض، لكني كنت سعيداً أيضاً، لأن شجارهما يظهر لي أنهما يهتمان بمصلحة الفريق».