«كلب» يحمي مهاجم ليفربول من التهديدات



أنفق مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، السويدي ألكسندر إيزاك، نحو 35 ألف يورو لشراء كلب حراسة من نوع «دوبرمان» بعد تلقيه تهديدات بالقتل هو وزميله في المنتخب السويدي مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس بعد أن احتل المنتخب السويدي المركز الأخير في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.



وسيستعين لاعب ليفربول بالكلب لحمايته خارج الملعب في ظل محاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد بعد انضمامه إلى ليفربول في الصيف الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد. وأوضح مهاجم ليفربول أنه يرغب في الشعور بالأمان خارج الملعب، وشراء كلب حراسة أصبح جزءاً أساسياً من سعيه لتحقيق هذا الهدف.



من جانبها ذكرت الشركة التي زودت اللاعب بالكلب: «لا شيء أكثر وفاء من كلب حراسة»، مشيرة إلى أن هذا التوجه أصبح شائعاً بين لاعبي كرة القدم.

وسجل ألكسندر إيزاك المنضم إلى صفوف ليفربول هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 8 مباريات على الرغم من انضمامه في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بقيمة 145 مليون يورو.