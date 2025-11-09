سندرلاند يفرمل أرسنال ويشعل صراع صدارة الدوري الإنجليزي



أوقف سندرلاند سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه أرسنال عندما أرغمه على التعادل 2-2 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشعلاً الصراع على الصدارة. وكان أرسنال في طريقه إلى تحقيق فوزه الحادي عشر توالياً في مختلف المسابقات والسادس في الدوري عندما تقدم 2-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرمه البديل الهولندي براين بروبي من ذلك بتسجيله هدف التعادل «90+4».



في مواجهة بين أقوى خطي دفاع في الدوري حتى الآن، عانى رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في الشوط الأول وفشلوا في خلق الفرص الحقيقية للتسجيل وأنهوه متخلفين بهدف للمدافع الإيرلندي دانيال بالارد «36»، لكنهم انتفضوا في الشوط الثاني وردوا بالنتيجة والأداء وسجلوا هدفين عبر قائدهم بوكايو ساكا «54» والبلجيكي لياندرو تروسار «74».



وفرض بالارد، المدافع السابق للمدفعجية، نفسه نجماً للمباراة بتمريرة كرة إلى البديل بروبي أدرك منها التعادل «90+4»، قبل أن يلعب دور المنقذ بإبعاده تسديدة قوية للإسباني ميكل ميرينو من مسافة قريبة «90+7».

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم منذ 31 أغسطس عندما سقط أمام ليفربول 0-1، ضمن سلسلة من 14 مباراة توالياً في مختلف المسابقات. عزز موقعه في الصدارة برصيد 26 نقطة بفارق ست نقاط أمام جاره اللندني تشلسي الفائز على ولفرهامبتون 3-0، وقال أرتيتا: لقد استقبلنا هدفين مماثلين، وهذا ليس جيداً بما يكفي بالنسبة لنا، صحيح أن الفريق أظهر صموداً وشجاعة لا يصدقان للعودة عقب تخلفه، وتسجيل هدف التعادل، ثم الهدف الثاني الذي كنا نضغط من أجله، وحتى في النهاية بعد تلقينا الهدف، كانت لدينا فرصة هائلة للفوز، لا يسعني إلا أن أكون فخوراً بالفريق

في المقابل، حقق سندرلاند، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، التعادل الرابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف سيتي وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.