غوارديولا.. «الألفية» أمام ليفربول



يدخل جوسيب غوارديولا، الأحد، إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشيستر سيتي، لمواجهة ليفربول في مباراة يحتفل فيها المدرب الإسباني بوصوله إلى 1000 مباراة كمدير فني.



وبدأ المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، مسيرته المهنية في 2 سبتمبر 2007، مع فريق برشلونة الثاني بمباراة بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، أمام فريق بريميا أمام حوالي ألفين مشجع.



وبعد ذلك بـ 18 عاماً، سيصل غوارديولا إلى ألف مباراة كمدرب، عندما يقود مانشستر سيتي في واحدة من أكبر المباريات في عالم كرة القدم، أمام ليفربول في الدور الإنجليزي الممتاز الأحد.



وقال غوارديولا، 54 عاماً: «لم أفكر ثانية واحدة في الوصول لألف مباراة، تريد فقط أن تقوم بعمل جيد، أن تلعب كرة قدم بشكل صحيح، وترى ما سيحدث».



ومن أولى خطواته مع فريق برشلونة الثاني إلى فترات مليئة بالبطولات، مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.