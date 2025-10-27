الهولندي تيمبر يحث لاعبي أرسنال على عدم الغرور



حثّ المدافع الهولندي يوريين تيمبر، فريقه أرسنال، على عدم الغرور، بعد أن عزّز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وفي نهاية أسبوع شهد سقوط كبار البرميرليغ، كليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي، تفوّق الغانرز، في المقابل على كريستال بالاس 1-0، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني ومفاجأة الموسم. وبتحقيقه فوزه السابع توالياً في مختلف المسابقات، بات الفريق اللندني يتقدم بفارق ست نقاط عن سيتي، وسبع عن ليفربول حامل اللقب.



وسلّط هذا الأسبوع الضوء بوضوح على حجم طموحات أرسنال هذا الموسم، بعدما أن فاز أيضاً على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، محققاً فوزه الثالث بالعلامة الكاملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتمنح الانطلاقة القوية لأرسنال، الآمال لجماهير الفريق بإنهاء فترة الانتظار الطويلة لإحراز اللقب، والمستمرة منذ موسم 2003-2004.



وقال تيمبر: من الجيد أن نظل هادئين، وألا نبالغ في التقدير، من الواضح أننا نقدم أداء جيداً، لكن الموسم ما زال في بدايته، وعلينا فقط أن نستمر في التحسن مباراة تلو الأخرى، المباراة المقبلة ستكون بعد ثلاثة أيام، وهي مواجهة في كأس الرابطة ضد برايتون، والمباراة التالية في الدوري الممتاز ضد بيرنلي، ستكون صعبة أيضاً. لذلك، علينا أن نظل واقعيين، ونواصل العمل الجاد، ومن هناك سنرى ما سيحدث.