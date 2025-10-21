كلوب لا يستبعد عودته لتدريب ليفربول مجدداً

د ب أ

لم يستبعد الألماني يورغن كلوب تماماً العودة لتدريب فريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المستقبل.



وصرح كلوب، لبودكاست يحمل اسم (مذكرات رئيس تنفيذي): «قلت إنني لن أدرب أي فريق آخر في إنجلترا مرة أخرى. هذا يعني أنه إذا كان ليفربول. نعم. نظرياً، الأمر ممكن».



واستقال كلوب من تدريب ليفربول العام الماضي، وأكد في عدة مناسبات أنه لا ينوي العودة إلى التدريب في الوقت الحالي.



ومنذ بداية العام الجاري، شغل كلوب منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، حيث تشمل مسؤولياته المشاركة في إدارة نادي لايبزغ الألماني.

وتحت قيادة الهولندي آرني سلوت، الذي تولى تدريب ليفربول خلفاً لكلوب، فاز ليفربول بلقب الدوري رقم 20 الموسم الماضي.



لكن في الوقت الحالي، لا يستبعد كلوب العودة إلى التدريب، حيث قال «عمري 58 عاماً، مما يعني أنني قد أتخذ القرار بعد بضع سنوات، لا أعرف. هل ينبغي علي اتخاذ القرار اليوم؟ حينها لن أعمل كمدرب بعد الآن».



أضاف المدرب الألماني «لست مضطراً لذلك. يمكنني فقط الانتظار لأرى ما يخبئه المستقبل».



وأضاف: «لا أفتقد الوقوف تحت المطر لساعتين ونصف الساعة أو ثلاث ساعات، لا أفتقد حضور المؤتمرات الصحفية أربع أو ثلاث مرات أسبوعياً أو إجراء 10 إلى 12 مقابلة أسبوعياً».



كما تحدث كلوب في البودكاست أيضاً عن وفاة لاعبه السابق البرتغالي ديوغو جوتا، الذي تعاقد معه من غريمه في الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون، في عام 2020.



وصرح المدرب الألماني «كيف يمكنك استبدال لاعب مثل ديوغو؟ الأمر لا يتعلق باللاعب نفسه، بل بالشخصية التي كان عليها».



وتابع «لا أستطيع تخيل غرفة الملابس بدونه، الأمر صعب للغاية. ما زلت لا أستطيع التحدث عنه حقاً. كانت صدمة كبيرة لجميع اللاعبين أيضاً». وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في يوليو الماضي.