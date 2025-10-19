يونايتد يلحق بجاره ليفربول الخسارة الأولى في «أنفيلد» منذ 9 سنوات



واصل مانشستر يونايتد صحوته وألحق الخسارة الرابعة على التوالي بجاره وغريمه ليفربول حامل اللقب عندما تغلب عليه 2-1 في ديربي الشمال الغربي الأحد على ملعب «أنفيلد» في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل الكاميروني براين مبومو «ق 2» وهاري ماغواير «ق 84» هدفي مانشستر يونايتد الذي حقق فوزه الأول على غريمه على ملعبه «أنفيلد» منذ 17 يناير 2016، فيما سجل الهولندي كودي خاكبو «ق 78» هدف الشرف لليفربول الذي خسر للمرة الثالثة توالياً في الدوري والرابعة توالياً في مختلف المسابقات. وحسم يونايتد الدربي الـ100 في أنفيلد بين الشريكين في الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري «لكل منهما»، بتحقيقه الانتصار السابع والعشرين مقابل 48 خسارة و26 تعادلاً.



وجاءت خسارة ليفربول الذي تراجع إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة قبل رحلته إلى ألمانيا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، حقق يونايتد فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، واصل أستون فيلا صحوته بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام 2-1. وهو الفوز الثالث توالياً لأستون فيلا والثالث هذا الموسم بعدما فشل في تذوق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأولى «ثلاثة تعادلات وخسارتان»، فرفع رصيده إلى 12 نقطة وارتقى إلى المركز العاشر.



وردّ أستون فيلا على أطول بداية له بلا فوز في موسم منذ عام 1964 بخمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ثلاثة في الدوري واثنان في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، موسعاً سلسلة انتصاراته إلى ثماني مباريات. في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف جاره تشلسي الفائز على مضيفه نوتنغهام فوريست 3-0 السبت في افتتاح المرحلة.

وأثبت الأداء المتواضع لتوتنهام على أرضه في الدوري «هزيمة وثلاثة انتصارات فقط في 18 مباراة»، معاناة مدربه النمساوي توماس فرانك منذ أن تولى المسؤولية خلفاً للأسترالي أنجي بوستيكوغلو الذي أُقيل في نهاية الموسم الماضي.