دوكو.. نجم قمة سيتي وليفربول

قاد «السماوي» إلى الفوز على «الريدز» بثلاثية

دبي - مريم الحمادي

خطف البلجيكي جيريمي دوكو الأضواء في مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفرض نفسه نجماً للقمة الكروية العالمية، بحيث سجل عودة قوية بعد الغياب بسبب الإصابة، وصنع دوكو هدفاً وسجل آخر، خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة، ليواصل سيتي صدارته للترتيب بواقع 18 نقطة.



ودخل دوكو بديلاً في الدقيقة 55، ليصنع تحولاً حاسماً في مجريات اللقاء بفضل سرعته ومهاراته الفردية، إذ تسبب في طرد لاعب وسط ليفربول ريان غرافينبيرخ في الدقيقة 62، بعدما تعرض لعرقلة من اللاعب الهولندي الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية.



وظهر تأثير الجناح البلجيكي مجدداً في الدقيقة 65، عندما تسلّم الكرة على الجبهة اليسرى، وتوغل بين مدافعي ليفربول بمجهود فردي مميز، قبل أن يسدد كرة ارتدت أمام النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي استغل الفرصة وأسكنها الشباك، مسجلاً هدف التقدم لمانشستر سيتي.



وبعد ثلاث دقائق فقط انتقل دوكو من المساهمة في الهدف الأول إلى تسجيل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة من زميله إليوت أندرسون، ليتقدم من الجبهة اليسرى ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية العليا للمرمى، معززاً تقدم فريقه.



واختتم الفرنسي ريان شرقي ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة من الكرواتي يوشكو غفارديول، ليراوغ مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ ببراعة، قبل أن يسدد الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.

وجاء تألق دوكو ليمنح مانشستر سيتي إضافة هجومية مهمة عقب عودته من الإصابة، في مباراة عزز خلالها الفريق صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، محققاً انتصاره السادس على التوالي بالعلامة الكاملة (18 نقطة).