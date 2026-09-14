ليفربول يتصدر أغلى قوائم اللاعبين في العالم بـ1.226 مليار يورو

اعتلى فريق ليفربول قمة أغلى قوائم اللاعبين في العالم من حيث تكلفة التعاقدات، بعدما بلغت قيمة ما أنفقه النادي لضم لاعبيه الموجودين حالياً في قائمته 1.226 مليار يورو، وفقاً للتقرير الصادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وقفز ليفربول ثلاثة مراكز، مقارنة بالترتيب في التاريخ نفسه من العام الماضي، لينتزع الصدارة من تشيلسي، في مؤشر جديد على ضخامة الاستثمارات التي ضختها الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة.

وفرضت الأندية الإنجليزية هيمنتها على التصنيف، باحتلال ستة أندية المراكز الستة الأولى في قائمة الفرق التي دفعت أعلى رسوم انتقال لضم اللاعبين الموجودين حالياً في قوائمها، وفي المقابل، نجح ريال مدريد في تجاوز باريس سان جيرمان ليصبح صاحب أعلى تكلفة تعاقدات بين أندية الدول الأخرى خارج انجلترا.

ويعتمد التصنيف على إجمالي رسوم الانتقال المدفوعة أو المتفق عليها لضم اللاعبين الحاليين، بما في ذلك الإضافات والحوافز المرتبطة بالصفقات، بصرف النظر عن توقيت دفعها فعلياً.

ولم يكتف التقرير برصد تكلفة تشكيل القوائم الحالية، بل قدم أيضاً مقارنة لصافي الإنفاق على الانتقالات خلال 2026، وعبر آخر 10 فترات انتقالات.

وخلال عام 2026، تراوحت الأرقام بين صافي إنفاق إيجابي بلغ 207 ملايين يورو لباريس سان جيرمان، وصافي سلبي وصل إلى 287 مليون يورو للهلال السعودي.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تراوح صافي الإنفاق «إيجابي بين 337 مليون يورو لليل الفرنسي، وسلبي 873 مليون يورو للهلال»، ليكشف الفارق الكبير بين الأندية في حجم الأموال التي تضخها في سوق الانتقالات مقارنة بما تحققه من عوائد بيع اللاعبين.

وعند احتساب الإنفاق على رسوم الانتقالات فقط، تتأكد الهيمنة الإنجليزية بصورة أكبر، إذ تحتل خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز الأولى في كل من تصنيف عام 2026 وتصنيف السنوات الخمس الأخيرة، وفي عام 2026، يتصدر القائمة مانشستر سيتي، توتنهام، أستون فيلا، تشيلسي ونيوكاسل.

أما خلال السنوات الخمس الأخيرة، فتضم قائمة الأكثر إنفاقاً تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول ومانشستر يونايتد، ويبرز برايتون كاستثناء لافت بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان النادي الوحيد الذي حقق رصيداً صافياً إيجابياً من الانتقالات خلال آخر 10 فترات انتقالات، بقيمة 33 مليون يورو.

ويعكس تصدر ليفربول لقائمة أغلى القوائم الحالية التحول الكبير في سوق الانتقالات الأوروبية، بعدما أصبحت تكلفة بناء فريق قادر على المنافسة على البطولات الكبرى تتجاوز المليار يورو بالنسبة إلى عدد محدود من الأندية.

وبحسب بيانات التقرير، التي تعود إلى 9 سبتمبر 2026، فإن احتساب تكلفة اللاعبين يشمل الإضافات المرتبطة بالصفقات، حتى في الحالات التي لم يتم دفعها فعلياً بعد، ما يمنح الصورة الكاملة لحجم الاستثمارات التي ارتبطت ببناء القوائم الحالية.

وتؤكد الأرقام أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يهيمن فقط على سباق الإنفاق، بل أصبح يفرض نفسه أيضاً على قائمة أغلى التشكيلات في العالم، مع وجود ستة أندية إنجليزية في المراكز الستة الأولى، بينما يحاول ريال مدريد الحفاظ على موقعه كأبرز قوة مالية خارج انجلترا.