مانشستر سيتي يجعل من فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

جعل مانشستر سيتي من الأرجنتيني إنسو فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإعلانه التعاقد معه من منافسه اللندني تشيلسي بعقد لخمسة أعوام في صفقة قُدرت قيمتها بـ125 مليون جنيه استرليني «167 مليون دولار»، ليعادل بذلك الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات. وتساوي هذه القيمة المبلغ الذي دفعه ليفربول لنيوكاسل مقابل ضم المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك العام الماضي.

وسبق لمدرب سيتي الجديد الإيطالي، إنتسو ماريسكا، أن عمل مع فرنانديز في تشلسي قبل أن يتولى المهمة الصعبة المتمثلة في خلافة الإسباني بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد.

ولعب المدرب الإيطالي دوراً رئيسياً في إتمام صفقة ضم فرنانديز بعدما خسر مؤخراً لاعب الوسط المؤثر والفائز بكأس العالم الإسباني رودري لصالح برشلونة، إضافة إلى رحيل زملائه في خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا والإسباني الآخر نيكو غونزاليس والهولندي تيجاني رايندرز.

وسيلعب ابن الـ25 عاماً بجانب الدولي الإنجليزي إيليوت أندرسون والوافد الجديد المغربي أيوب بوعدي ضمن خط وسط سيتي الذي أعيد تشكيله بكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه استرليني.

واستبعد المدرب الجديد لتشيلسي الإسباني شابي ألونسو اللاعب الأرجنتيني من تشكيلته في المباراتين الأخيرتين وسط تصاعد التكهنات بشأن انتقاله المحتمل إلى سيتي.

وانضم فرنانديز إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 106 ملايين جنيه استرليني عام 2023، وأثار غضب النادي اللندني الموسم الماضي بعدما عبّر عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، ما أدى إلى استبعاده من مباراتين. كما طُرد النجم المثير للجدل خلال خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم في يوليو الماضي.