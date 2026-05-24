برونو فرنانديز.. 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي

حقق لاعب وسط مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي برونو فرنانديز رقماً قياسياً جديداً في عدد التمريرات الحاسمة خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعدما صنعت تمريرته الحاسمة الحادية والعشرون هذا الموسم الهدف الأول لفريقه في مرمى مضيفه برايتون، اليوم، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. وانبرى فرنانديز إلى ركلة ركنية متقنة تابعها زميله المدافع الدولي الدنماركي باتريك دورغو بقوة برأسه مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 33 على ملعب أميكس.



ومنح هدف دورغو فرنانديز الانفراد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي تييري هنري، والبلجيكي كيفن دي بروين، اللذين سبق لكل منهما أن حقق 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد من الدوري الممتاز.



ويُعد هذا إنجازاً فردياً جديداً لفرنانديز، بعد يوم واحد فقط من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الممتاز، علماً أنه كان نال أيضاً جائزة رابطة كتاب كرة القدم.

وقال فرنانديز الأسبوع الماضي: أرغب بالجوائز الجماعية أكثر من أي شيء آخر، لكن معرفة أن عملك يحظى بتقدير الكثير من الناس، وأن عدداً كبيراً من اللاعبين قالوا إنني لاعب الموسم، فهذا أمر أنا ممتن له.



كما سجّل اللاعب البالغ 31 عاماً ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم، فيما انتفض «الشياطين الحمر» تحت قيادة مايكل كاريك وارتقوا إلى المركز الثالث ضامنين بالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.