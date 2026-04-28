مانشستر سيتي يخوض 3 مباريات في 7 أيام

يخوض فريق مانشستر سيتي ثلاث مباريات في غضون سبعة أيام، وستكون حاسمة في مساعيه لتحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء أن موعد مباراة مانشستر سيتي المؤجلة أمام كريستال بالاس قد تم تحديد يوم 13 مايو لإقامتها.

وسيخوض فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي بعد ثلاثة أيام من تلك المواجهة على ملعب ويمبلي، قبل أن يحل ضيفا على بورنموث يوم 19 من نفس الشهر.

وقد تكون هذه سلسلة مُرهقة من المباريات للفريق في نهاية الموسم، علما بأنه كان قد فاز بالفعل ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بينما ينافس أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.

ويتقدم أرسنال، الذي لعب مباراة أكثر، على سيتي بفارق 3 نقاط.

وكان من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نفس وقت مباراة نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي، كما تأجلت مباراة بورنموث أيضا بعدما فاز مانشستر سيتي يوم السبت على ساوثهامبتون ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.