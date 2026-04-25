ليفربول يستغل سقوط فيلا وينتزع المركز الرابع



استغل ليفربول سقوط أستون فيلا أمام مضيفه فولهام 0-1 وانتزع المركز الرابع بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3-1 السبت في المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وازدادت فرحة ليفربول بتسجيل المهاجم السويدي العائد ألكسندر أيزاك هدفه الأول منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد غياب 21 مباراة في مختلف المسابقات بداعي الإصابة، وعودته للمشاركة في المباريات الثلاث الماضية من دون تأثير.



وافتتح أيزاك التسجيل من داخل المنطقة، بعدما وصلت الكرة إليه إثر تسديدة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، استغلها وسددها إلى يسار المرمى (35).



وأضاف أندرو روبرتسون الثاني من هجمة مرتدة وتمريرة بينية من كورتيس جونز وصلت إلى الأسكتلندي المتقدّم الذي سددها من داخل المنطقة إلى يسار المرمى (40).



ولعب الحارس البديل فريديريك وودمان الذي شارك للمباراة الثانية توالياً في ظل غياب الأساسي البرازيلي أليسون بيكر وبديله الجورجي جورجي مامارداشفيلي بسبب الإصابة، دوراً كبيراً في فوز ليفربول، بتصديه لأربع تسديدات في الشوط الأول.



لكن الحارس الثالث استسلم أمام المحاولة الخامسة، على الرغم من أنه خرج من مرماه للتصدي لتصويبة السنغالي إسماعيلا سار، لكنه تعرّض لإصابة بعد التصدي ووقع على الأرض رافعاً يده لإخراج الكرة، الأمر الذي استغله الكولومبي دانيال مونوس مسجلاً في المرمى الخالي (71).



وأنهى الألماني فلوريان فيرتس الأمور لصالح ليفربول بالثالث بتصويبة قوية جداً داخل المنطقة إلى يمين المرمى (90+6).



وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بالاس الذي يلعب مع شاختار دانييتسك الأوكراني الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة كونفرنس ليغ، عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.



وكان فيلا سقط أمام فولهام بهدف راين سيسينيون (43).



ورفع فولهام العائد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة وتعادل توالياً، رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 58 لفيلا الذي تراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن ليفربول.



وتلقى فيلا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، وذلك قبل خمسة أيام من مواجهة مواطنه ومضيفه نوتنغهام فوريست في ذهاب نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».



ولعب البلجيكي تيموثي كاستاني كرة عرضية من الجهة اليمنى، حوّلها الصربي ساشا لوكيتش برأسية من على مشارف منطقة الياردات الست، لكن الحارس الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس تصدّى لها ببراعة، فتهيّأت أمام سيسينيون الذي تابعها بيسراه أرضية من مسافة قريبة، مانحاً فولهام التقدُّم (43).



وبعد 15 مرحلة توالياً من دون فوز وتحديداً منذ تغلبه على كريستال بالاس 1-0 في 28 ديسمبر ما أدى إلى إقالة المدرب الدنماركي توماس فرانك ثم الكرواتي إيغور تودور ووصول الإيطالي روبرتو دي تزيربي، حقق توتنهام انتصاراً صعباً إنما في غاية الأهمية على مضيفه ولفرهامبتون الهابط بهدف نظيف، عزّز به آماله بالبقاء.



ويدين فريق العاصمة إلى البديل البرتغالي جواو بالينيا الذي سجل الهدف الوحيد بتسديدة قريبة بعدما وصلته كرة البرازيلي ريتشارليسون إثر ركنية لعبت إلى داخل المنطقة (82).



وبهذا الانتصار على ولفرهامبتون الذي حُسم هبوطه رسمياً إلى «تشامبيونشيب»، رفع توتنهام رصيده إلى 34 نقطة، لكنه بقي في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، إثر فوز وست هام (36 نقطة) القاتل على ضيفه إيفرتون 2-1.



وتقدّم وست هام بهدف التشيكي توماس سوتشيك (52) لكنه بدا في طريقه إلى التعادل بعد هدف كيرنان ديوسبري-هال (88)، قبل أن يسجل البديل كالوم ويسلون الفوز بعد 12 دقيقة من دخوله (90+3).