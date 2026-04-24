ساكا يقترب من العودة إلى أرسنال بعد شهر من الغياب



أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن جناح الفريق بوكايو ساكا سيعود «على الأرجح» إلى قائمة الفريق لمواجهة نيوكاسل، السبت، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد غياب دام شهراً بسبب الإصابة.



ولم يحقق «المدفعجية» سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات خلال غياب الدولي الإنجليزي الذي تعود آخر مشاركة له إلى 22 مارس.



وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «بوكايو سيكون على الأرجح ضمن المجموعة، وهذه أخبار جيدة»، مضيفاً أن المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، الغائب منذ ثلاث مباريات، قد يعود أيضاً إلى التشكيلة.



وكان ساكا (24 عاماً) قد عانى من إصابة في وتر أخيل، دون أن يعلن النادي مدة غيابه بشكل دقيق. وأوضح أرتيتا: «منحناه بعض الوقت. كانت هناك فترة لم يكن قادراً فيها على الحفاظ على مستواه، لأنه لم يكن مرتاحاً، لقد مر بمرحلة صعبة، وافتقدناه بالتأكيد، لكنه عاد الآن».



وأكد المدرب الإسباني أن الجاهزية وحدها لا تكفي، مشدداً على ضرورة تقديم «أفضل نسخة» من الأداء في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.



وخلال الشهر الماضي، خسر أرسنال نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وودّع كأس إنجلترا من ربع النهائي أمام ساوثهامبتون، كما تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام بورنموث ومانشستر سيتي.



ويحتل أرسنال المركز الثاني بالتساوي مع مانشستر سيتي (70 نقطة لكل منهما وبفارق أهداف متطابق) قبل خمس جولات من النهاية، كما لا يزال في سباق دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي.