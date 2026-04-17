غوارديولا وأرتيتا يتفقان.. سباق لقب الدوري الإنجليزي يُحسم من ملعب الاتحاد



وصف ‌بيب غوارديولا، مدرب مانشستر ​سيتي، مواجهة فريقه أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل بأنها مباراة نهائية، وقال إن الهزيمة ستنهي فعلياً على آمال فريقه في الفوز باللقب، وذلك قبيل القمة المرتقبة على ملعب الاتحاد.



ويتخلف سيتي عن أرسنال بفارق ست نقاط، لكنه يملك مباراة مؤجلة، وسيعني فوزه تقليص الفارق وزيادة الضغط مع دخول سباق اللقب مرحلته الحاسمة.



ومع ذلك، قال غوارديولا إنه لا يوجد أي مجال للخطأ، واعترف بأن أي نتيجة غير حصد النقاط ⁠الثلاث ستجعل فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت المواجهة بمثابة مباراة نهائية، قال المدرب الإسباني: «نعم، بالتأكيد. إذا خسرنا، فقد انتهى الأمر».



ورغم الفوارق الضئيلة، أكد غوارديولا أن سيتي يتمتع بالثقة، وأكد أن الإيمان والثقة مهمان للغاية في هذه المرحلة من الموسم.



وقال في مؤتمر صحفي: «إذا كان بإمكانك شراء الثقة من ‌المتجر لفعلنا ذلك فوراً. إنها واحدة من أهم الجوانب. ثقتنا جيدة. ونحن مستعدون. قبل شهر واحد وبسبب التفريط في بعض النقاط في لحظات معينة، اعتقدت أننا لن نصل إلى ما نحن فيه الآن. لكن نظرنا للجدول وقلنا حسناً، سنستضيف أرسنال على ملعبنا للحصول على فرصة. الفارق ست نقاط، وهذا ليس فارقاً قليلاً، لكن لدينا الفرصة لفعل ذلك‬».



«هذا ‌هو الوضع الذي نحن فيه. يتوقف الأمر على أدائنا، وكل شيء سيُحسم يوم الأحد. جماهيرنا اشترت كافة ‌التذاكر، وكل شيء مثالي لخوض المباراة».



ثبات ‌مستوى سيتي يثير قلق جماهير ​أرسنال. كان هذا الفوز المثير ضمن سلسلة نتائج قوية ⁠لسيتي بينها اكتساح ليفربول 4-0 في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي. كما أنه لم يخسر أي مباراة في الدوري منذ منتصف يناير الماضي. وبدأت نتائج سيتي تثير حالة من القلق بين جماهير أرسنال.



وقال غوارديولا: «إذا لعبنا مثل الشوط الثاني (في نهائي ​كأس الرابطة) طوال 95 دقيقة، ⁠ولعبوا هم مثل الشوط الثاني، ⁠فسنفوز. حسناً، ربما لا، لأن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. أعرف مدرب أرسنال (ميكل أرتيتا). سيعدلون شيئاً ما وعلينا الاستعداد لذلك. في النهاية الأمر بسيط، يتعلق بكيفية تفوق لاعبيك في المواجهات الفردية».



وأصر غوارديولا على أن سيتي لا يزال بحاجة لرفع ⁠مستواه إذا أراد مواصلة الضغط من أجل اللقب في الأسابيع الأخيرة.



وقال: «نحن بحاجة لأن نصبح أفضل. الشوط الأول أمام تشيلسي (التقدم 3-صفر يوم الأحد) لم يكن سيئاً، لكنه لم يكن رائعاً. أول 30 دقيقة أمام ليفربول لم تكن جيدة. أول 30 دقيقة أمام أرسنال في النهائي كانت أفضل».



وتابع: «لا يمكنك الاعتقاد بأن هذه الفرق ستكون رائعة طوال 90 أو95 دقيقة، لكن هذا الجانب لا يتعلق بالمستقبل أو الحاضر أو الماضي، بل بالثقة، وهي عامل لا يصدق».



ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتي الطرف الأقل حظاً في هذه المواجهة، قلل غوارديولا من شأن هذا التصنيف قائلاً: «أفهم رسالتكم لكن ربما ​لسنا كذلك. كانوا الأفضل حتى الآن لكننا نريد تحديهم».



وتابع: «قلت للاعبين اليوم إنها مجرد مباراة كرة قدم وعلينا التعامل معها هكذا. إذا تشتت انتباهك بالعواطف، فستفقد تركيزك».



وأكد غوارديولا أن سيتي لا يزال فخوراً باستمراره في المنافسة على عدة جبهات، حتى وإن كانت نتيجة الأحد قد تبدو حاسمة.



وقال: «سنرى ما سيحدث، لكن لن ينتهي الأمر حتى ينتهي بالفعل، ونحن ​ما زلنا في المنافسة. أنا فخور باستمرارنا في قلب المنافسة معهم».



من ناحيته أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه لم يفكر أبداً في اللعب من أجل التعادل أمام مانشستر سيتي.



وفي ضربة موجعة لفريق أرسنال، أكد أرتيتا أن الفريق سيخوض المباراة بدون نجمه بوكايو ساكا، الذي تعرض لإصابة في وتر أخيل.



لكنه حينما سئل عن خوض المباراة من أجل الخروج بنقطة واحدة فقط في المباراة التي تصنف بأنها الأكثر حسماً في التاريخ الحديث للدوري الإنجليزي، أجاب أرتيتا: «لن أتحدث عن ذلك الأمر ولو لثانية واحدة».



وأضاف: «نستعد لكل مباراة بهدف الفوز هذا سبب وجودنا هنا وسنواصل العمل بنفس الطريقة».



وتابع أرتيتا: «لقد استحققنا التواجد في مكاننا الحالي بجدارة لأننا نستحق المنافسة على اللقب، ولدينا فرصة الفوز يوم الأحد أمام أفضل فريق وأفضل مدرب في تاريخ هذا الدوري».



وأوضح: «هذا شرف كبير لنا ولا نطيق الانتظار حتى نلعب ونستعد لها بهدف الفوز بكل تأكيد».