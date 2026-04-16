غوارديولا يناور نفسياً وأرتيتا يرد بالتصعيد المفتوح قبل قمة السيتي وأرسنال



كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن جانب من أساليبه النفسية في التعامل مع المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، قبل القمة الحاسمة المقررة الأحد المقبل، والتي قد تحدد ملامح سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025 ـ 2026.



ووفقاً لتقارير صحفية، اتخذ مدرب مانشستر سيتي قراراً لافتاً بمنح لاعبيه يومين كاملين من الراحة قبيل المواجهة المنتظرة، في خطوة بدت أقرب إلى لعبة ذهنية تهدف لإظهار الثقة والهدوء في معسكر الفريق، رغم حساسية اللقاء.



وهذا التوجه يعكس رسالة مزدوجة من غوارديولا، مفادها ثقته المطلقة في لاعبيه، وعدم اكتراثه بالضغوط القادمة من شمال لندن، في وقت قد تثير فيه هذه الخطوة تساؤلات داخل أروقة أرسنال حول مدى جاهزية السيتي وخططه التكتيكية.



وفي المقابل، اختار ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، نهجاً مختلفاً، حيث ظهر بتصريحات حماسية خلال المؤتمر الصحفي، مؤكداً أنه متحفز للمواجهة، في محاولة لشحذ معنويات فريقه وجماهيره قبل المواجهة المصيرية.



كما كسر أرتيتا الطابع السري المعتاد، من خلال فتح تدريبات الفريق أمام وسائل الإعلام، في خطوة تعكس رغبته في بث الحماس، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن غيابات مؤثرة، أبرزها بوكايو ساكا وديكلان رايس، ما أثار القلق بشأن جاهزية الفريق لأهم مباريات الموسم.



وتكتسب مواجهة الأحد أهمية استثنائية، إذ قد تمنح مانشستر سيتي فرصة انتزاع الصدارة حال تحقيق الفوز واستغلال مباراته المؤجلة، في وقت يسعى فيه أرسنال للحفاظ على موقعه في القمة بعد تصدره جدول الترتيب لأشهر عدة.