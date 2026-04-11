آرتيتا: أرسنال استحق لكمة قوية على الوجه

بدا ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال محبطاً للغاية من خسارة الفريق على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة 1 - 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.



صرح آرتيتا عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب الإمارات في العاصمة لندن، «إنها خسارة مخيبة للآمال، وبمثابة لكمة قوية في الوجه، ويجب أن نتعامل معها ونتجاوزها».



وأشار المدرب الإسباني «خسرنا أمام فريق مميز ويقدم أداء جيداً، ولم يخسر في آخر 11 مباراة».



وتابع «لقد افتقرنا إلى الفاعلية، بينما سجلوا هدفاً من أول تواجد لهم داخل منطقة الجزاء، وبكرة غيرت مسارها نتيجة خطأ دفاعي، وهذا أمر يجب معالجته».



وواصل مدرب آرسنال: «توقعت أداء مختلفاً في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء الغريبة اليوم».



وقال: «كنا نسير بخطى ثابتة، ولكن الخسارة واردة في كرة القدم».



وشدد «بالتأكيد اللاعبون منزعجون من هذه الخسارة، ولكن يجب تقبلها بصدر رحب، والنهوض مجدداً، وإلا سنخرج من سباق اللقب».



وختم ميكيل آرتيتا «ينتظرنا أسبوع حاسم، ومباراتان على المحك، ولكننا في وضع جيد بالبطولتين».



وتجمد رصيد آرسنال بعد هذه الخسارة عند 70 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أقل.



ويستعد الفريق اللندني لمواجهتين حاسمتين على ملعبه، الأولى أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن آرسنال فاز ذهاباً بنتيجة 1 - في البرتغال.



وبعدها بأربعة أيام يواجه آرسنال منافسه المباشر على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي.