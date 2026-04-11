وست هام يكتسح ولفرهامبتون ويضيّق الخناق على توتنهام في معركة البقاء

خرج وست هام من منطقة الهبوط بفوزه الكبير على ولفرهامبتون متذيّل الترتيب برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وزاد فوز وست هام من الضغوط على توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط، قبل أن يواجه سندرلاند الأحد، إذ رفع وست هام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الثامن عشر.

في المقابل، بقي ولفرهامبتون على رصيده السابق بـ 17 نقطة في المركز العشرين والأخير، حيث يتجه بثبات نحو الهبوط.

ويدين وست هام بفوزه إلى تألق الثنائي اليوناني كوستانتينوس مافروبانوس (42 و83) والأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (66 و68).

ويملك توتنهام فرصة الخروج من منطقة الهبوط في حال فوزه على مضيفه سندرلاند في المباراة الأولى للمدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي على رأس النادي اللندني.

ويسعى توتنهام لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 1977-1978.