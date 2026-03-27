روي هودجسون يعود للتدريب بعمر 78 عاماً



في خطوة مفاجئة أعادت أحد أقدم الوجوه التدريبية إلى الواجهة، أعلن نادي بريستول سيتي، تعيين المخضرم روي هودجسون، البالغ من العمر 78 عاماً، مديراً فنياً للفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للنمساوي جيرهاد ستروبر الذي تمت إقالته أخيراً.



وجاء قرار الإقالة بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز 16 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عقب سلسلة من ست مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز، كان آخرها الخسارة بهدف دون رد أمام وست بروميتش ألبيون، في مواجهة اعتبرت بمثابة الضربة القاضية لمسيرة ستروبر.



وأوضح النادي في بيان رسمي أن هودجسون سيتولى قيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم، على أن يتولى المدير الرياضي الجديد لاحقاً مهمة التعاقد مع مدرب دائم لموسم 2026-2027، مؤكداً أن الأداء الأخير لم يرتقِ إلى التوقعات، ليغادر ستروبر ومساعده بيرند إيبلر على الفور.



وتمثل عودة هودجسون محطة خاصة، إذ سبق له الإشراف على بريستول سيتي في عام 1982، ليعود اليوم إلى ملعب أشتون غيت في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الجولات السبع المتبقية، والتي سيستهلها بمواجهة تشارلتون في 3 أبريل المقبل، قبل سلسلة مباريات أمام شيفيلد يونايتد وكوينز بارك رينجرز ونورويتش سيتي وساوثهامبتون وبرمنغهام سيتي وستوك سيتي.



ويمتلك هودجسون مسيرة تدريبية حافلة قاد خلالها أندية كبرى مثل ليفربول وفولهام وإنتر ميلان، إضافة إلى قيادته منتخب إنجلترا بين عامي 2012 و2016، رغم أن تجربته الدولية شهدت خيبات بارزة، أبرزها الخروج المبكر من كأس العالم 2014، والسقوط المفاجئ أمام أيسلندا في يورو 2016.



ومن أبرز إنجازاته وصوله التاريخي مع فولهام إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2010، قبل أن يخسر اللقب بصعوبة أمام أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، أما ستروبر، الذي تولى تدريب الفريق الصيف الماضي، فقاد بريستول سيتي في 42 مباراة، حقق خلالها 16 انتصاراً مقابل 17 خسارة، ليترك الفريق على بُعد 12 نقطة من مراكز التأهل و12 نقطة أيضاً عن منطقة الهبوط.