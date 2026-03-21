مشهد مؤثر بعد هدف فولهام الثالث في مرمى بيرنلي



انخرط المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم فولهام في الدموع بعدما سجل أول أهدافه منذ وفاة والده الأسبوع الماضي، وذلك في مرمى بيرنلي، السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعدما حول خيمينيز ركلة جزاء حصل عليها فريقه إلى هدف تعزيز التقدم 3 ــ 1 ليفوز فولهام، اتكأ اللاعب على ركبتيه واغرورقت عيناه بالدموع وهو يعود إلى دائرة منتصف الملعب، وشوهد وهو يمسح دموعه بعد المباراة.



كما احتضن لاعبو فولهام خيمينيز، من بينهم زميله في الهجوم، البرازيلي رودريغو مونيز، والمدرب البرتغالي ماركو سيلفا، وتم الإعلان عن وفاة والد راؤول خيمينيز فيجا بواسطة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يوم 13 مارس الحالي.



وسجل راؤول خيمينيز جميع ركلات الجزاء الـ14 التي حصل عليها في الدوري الإنجليزي، كما لعب أيضاً لفريق ولفرهامبتون.