ويلبيك يلحق الخسارة العاشرة بليفربول في الدوري الإنجليزي





س جل داني ويلبيك ‌هدفا ​في كل شوط ليقود برايتون آند هوف ألبيون لفوز مستحق 2-1 على ليفربول على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت في لطمة لآمال الفريق الضيف في التأهل لدوري أبطال أوروبا ‌الموسم المقبل.

والخسارة هي العاشرة لليفربول في الدوري هذا الموسم .

ولا يزال ليفربول في المركز الخامس برصيد 49 ‌نقطة من 31 مباراة، بينما قفز ‌برايتون أربعة مراكز ليصبح ‌ثامنا برصيد ‌43 نقطة ليعزز آماله في المشاركة في البطولات ​القارية الموسم ‌المقبل.

وتأخرت ​المباراة لمدة 15 ⁠دقيقة بسبب تكدس مروري عطل بعض مشجعي ليفربول، وكان صاحب الأرض ​هو ⁠من ⁠بدأ المباراة بشكل أفضل وسجل ويلبيك هدف التقدم بضربة رأس، ⁠وهو واحد من أربعة أهداف سجلها في آخر خمس مباريات.

وتعادل ميلوش كيركيز للضيوف بعد خطأ من لويس دانك قائد برايتون، ‌لكن ويلبيك حسم الفوز بهدف من مسافة ​قريبة في الدقيقة 56. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت عدم وجود ​تسلل