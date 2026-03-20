إيقاف لاعب في إنجلترا بعد تسببه في إصابة مشجع



قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، إيقاف جوردان تومسون، لاعب وسط فريق بريستون، ثلاث مباريات، بسبب واقعة ركله لزجاجة مياه اصطدمت برأس أحد مشجعي فريق نورويتش سيتي خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة).



وحدثت الواقعة يوم السبت الماضي خلال خسارة بريستون بهدفين دون رد، حيث ركل لاعب أيرلندا الشمالية الزجاجة عقب استبداله في الدقيقة 65، لتستقر في المدرجات وتصيب مشجعاً كان يجلس في الصف الثاني.



وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي أن طاقم تحكيم المباراة لم يشاهد الواقعة في حينها، لكن لقطات الفيديو أثبتت تورط اللاعب في سلوك عنيف.



ورغم نفي اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً للتهمة الموجهة إليه، أكدت لجنة الانضباط ثبوت المخالفة خلال جلسة الاستماع، وقررت إيقافه ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف.