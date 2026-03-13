مدرب شهير يعرض نفسه كـ«قارب إنقاذ» لتوتنهام



قال هاري ريدناب، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، إنه جاهز لتولي تدريب الفريق حال احتاج الفريق لخدماته. ويوجد توتنهام في دائرة الصراع على تجنب الهبوط بالدوري الإنجليزي، وسئل ريدناب في لقاء مع قناة «أي تي في» إذا كان بمقدوره العودة إلى الفريق الذي دربه بين عامي 2008 و2012 لإنقاذه من الهبوط.



فرد ريدناب بالقول: «إذا طلبوا مني ذلك فسأذهب لتولي المهمة بالتأكيد». وكانت المرة الأخيرة التي تولى فيها ريدناب منصباً فنياً في عام 2017 مع فريق برمنغهام سيتي في الدرجة الثانية.



ويتعرض الكرواتي إيجور تيودور، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام، لضغوطات عديدة، وخسر جميع المباريات الأربع التي تولى فيها تدريب الفريق كمدرب مؤقت.



وقال ريدناب إنه يشك في أن توتنهام سيطلب منه أن يحل محل تيودور، في حال رغب النادي في إجراء تغيير فني آخر. وأضاف: «إنهم يعرفون مكاني جيداً إذا احتاجوا إليّ».