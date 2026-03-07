تعرف على شروط غرافينبيرش «جوهرة وسط» ليفربول للبقاء حتى 2032



في خطوة تعكس طموحات النادي للمستقبل نجح ليفربول في تحصين أحد أبرز نجومه، بعد أن وافق لاعب الوسط الهولندي ريان غرافينبيرش، على توقيع عقد جديد طويل الأمد بشروط مالية محسنة، ليبقى في ملعب أنفيلد حتى صيف عام 2032.



وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عنصراً محورياً في مشروع النادي خلال السنوات الأخيرة، بعدما لعب دوراً بارزاً في حملة التتويج باللقب في الموسم الماضي، مؤكداً مكانته أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في أوروبا.



وكان غرافينبيرش قد انضم إلى ليفربول قادماً من بايرن ميونيخ في صيف 2023، في فترة إعادة بناء خط الوسط ،التي قادها المدرب الألماني يورغن كلوب، ومنذ ذلك الحين، تطور مستواه بشكل لافت ليصبح إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة «الريدز».



ووفق تقارير صحفية هولندية فإن العقد الجديد سيمنح اللاعب أكثر من 80 مليون جنيه استرليني، على مدى ست سنوات، بمتوسط يقارب 250 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، في تأكيد واضح على القيمة الكبيرة التي يمثلها داخل الفريق.



وفي أول تعليق له بعد التوقيع عبر غرافينبيرش عن سعادته قائلاً: «أنا سعيد للغاية وفخور بتمديد عقدي مع نادٍ كبير مثل ليفربول، ومنذ اليوم الأول شعرت بثقة النادي والمدرب، لذلك كان القرار سهلاً».



وأضاف: «عائلتي سعيدة هنا أيضاً، ونحن في المدينة منذ ما يقارب ثلاث سنوات، لذا أصبح كل شيء مألوفاً بالنسبة لنا، وأشعر بأنني في بيتي».



كما تحدث النجم الهولندي عن علاقته المميزة مع جماهير ليفربول، قائلاً: «علاقتي رائعة مع الجماهير، وعندما أقدم شيئاً جيداً في الملعب أسمعهم يهتفون باسمي، وهذا يمنحني دافعاً كبيراً، ونحن ممتنون لهم، ونريد أن نهديهم المزيد من الألقاب في المستقبل».