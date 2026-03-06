غوارديولا يبحث عن «درهم الحظ» أمام نيوكاسل

اعتبر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الحظ يمكن أن يلعب دورا كبيرا فيما يستعد فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك، بالدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت، بعد أن سبق له مواجهة الفريق ذاته مرتين في الدوري الإنجليزي ، بالإضافة إلى مواجهتين مثلهما في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأقيمت جميع المباريات خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث فاز نيوكاسل على أرضه في أول مواجهة بالدوري، بينما انتصر سيتي في المباريات الثلاث الأخرى.

وقال مدرب مانشستر سيتي: نعرف بعضنا البعث جيدا، لا توجد مفاجآت، فهذه ليست المواجهة الأولى بيننا هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل ومدربه إيدي هاو؟! مرات عديدة".

وأضاف: "لكن الأمر مماثل بالنسبة لنا، هذا هو الواقع، عندما تكون الفوارق ضئيلة للغاية يصبح الحظ مهما".