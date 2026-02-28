مانشستر سيتي يواصل ليضغط على آرسنال بفوز ثمين في معقل ليدز

انتزع مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية بفوز صعب خارج أرضه على ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1 - 0 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

أحرز أنطوان سيمنيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وحقق السيتي فوزه الرابع تواليا ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، ويواصل الضغط على أرسنال صاحب الصدارة بـ 61 نقطة والذي سيخوض مواجهة قوية على أرضه عندما يستقبل تشيلسي في ديربي لندن، الأحد.

أما ليدز يونايتد واصل نزيف النقاط بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.