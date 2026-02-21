تشيلسي يعود لدوامة الإحباط بتعادل قاتل مع بيرنلي

أحبط فريق تشيلسي جماهيره مجددا بالتعادل على أرضه مع بيرنلي بنتيجة 1 - 1 ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتأثر الفريق اللندني بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع الفريق في الدقيقة 72، ليستغل بيرنلي الموقف ويسجل التعادل برأسية زيان فليمنج في الدقيقة 93.

انتزع بيرنلي نقطة ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أما تشيلسي تعادل للمرة الثانية على التوالي وسط جماهيره بعد التعثر بالتعادل 2 / 2 أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، ليواصل نزيف النقاط، ويبقى في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وينتظر تشيلسي اختبارا صعبا في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على آرسنال متصدر الترتيب في ديربي لندني سيقام في الأول من مارس.