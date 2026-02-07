أرسنال يبتعد بالصدارة بثلاثية في سندرلاند



ابتعد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ووسّع الفارق مع مانشستر سيتي الثاني إلى تسع نقاط مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين، فيما واصل مانشستر يونايتد عروضه الرائعة، وحقق انتصاره الرابع توالياً.



ورفع أرسنال الذي حقق فوزه الرابع توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن سيتي، الذي يواجه مضيفه ليفربول، الأحد، وأستون فيلا المتعادل مع بورنموث 1-1.



وكان فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا قد تعثر في مباراتين متتاليتين، واكتفى بنقطة واحدة، لكنه استعاد عافيته بسرعة، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد إقصائه تشيلسي، وحقق فوزه الثاني توالياً في الدوري.



وواجه أرسنال أحد أفضل خطوط الدفاع في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه تمكن من اجتيازه في مرة أولى عبر الإسباني مارتن سوبيميندي بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة البلجيكي لياندرو تروسار (42).



وأمّن السويدي البديل فيكتور يوكيريس الفوز بهدف ثانٍ من مسافة قريبة، مستغلاً تمريرة الألماني كاي هافيرتس (66)، ثم سجل الثاني له ولفريقه من هجمة مرتدة، قادها البديل الآخر البرازيلي غابريال مارتينيلي، الذي قدم له الكرة أمام المرمى الخالي (90+4).



ويُثبت يوكيريس نفسه مباراة تلو الأخرى، بعد انتقادات كثيرة له في بداية الموسم، إذ أصبح اللاعبين الأكثر تسجيلاً في الدوري الإنجليزي (5 أهداف) منذ بداية العام.