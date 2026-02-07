4 من 4 .. كاريك يواصل المسيرة الاستثنائية مع مانشستر يونايتد

واصل مايكل كاريك، المدرب المؤقت، مسيرته الاستثنائية مع مانشستر يونايتد بعد أن قاد الفريق لفوزه الرابع على التوالي في المباراة الرابعة التي يتولى فيها المسؤولية الفنية.

وهز برايان مبيومو وبرونو فرنانديز الشباك ليقودا مانشستر يونايتد للفوز 2-0 على عشرة من لاعبي توتنهام السبت ليحكم قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي يحل ضيفاً على ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم، بينما بقي توتنهام في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة من 25 مباراة ليتزايد الضغط على مدربه توماس فرانك.

وتقدم يونايتد في النتيجة عن طريق مبيومو في الدقيقة 38 من تسديدة متقنة بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف فرنانديز الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وحصل كريستيان روميرو، قائد توتنهام، على بطاقة حمراء مباشرة بعد 29 دقيقة إثر تدخل متهور على كاسيميرو، لاعب خط وسط يونايتد.