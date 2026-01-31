تشلسي يعود من بعيد ويخطف الفوز أمام وست هام

تجنب تشلسي هزيمة أولى في الدوري بقيادة مدربه الجديد ليام روسينيور وعاد من بعيد أمام ضيفه وجاره الجريح وست هام ليخرج فائزًا في الرمق الأخير 3-2 بفضل الأرجنتيني إنتسو فرنانديس، بعدما كان متخلفًا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض تشلسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأربعاء على مضيفه نابولي بطل إيطاليا 3-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الموحد لدوري الأبطال ما سمح له بنيل بطاقة تأهله المباشر إلى ثمن النهائي.

لكن في مواجهة فريق يتخلف بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، وجد تشلسي نفسه متخلفًا بهدفين نظيفين سجلهما جارود بوين (7) والهولندي كريسينسيو سامرفيل (36).

لكنه انتفض في الشوط الثاني وتجنب السقوط للمرة الأولى في الدوري بقيادة روسينيور بعد فوزين على برنتفورد (2-0) وجاره الآخر كريستال بالاس (3-1)، بفضل البديلين البرازيلي جواو بيدرو (57) والإسباني مارك كوكوريّا (70) قبل أن يقول فرنانديس كلمته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتمريرة من جواو بيدرو.

ولم تنته المواجهة بين الجارين على خير إذ دخل اللاعبون في شجار جماعي في الثواني الأخيرة نجم عنه طرد الفرنسي جان-كلير توديبو من وست هام لاعتدائه على بيدرو.

وبانتصاره الخامس تواليًا محليًا وقاريًا والسادس في سابع مباراة بالمجمل بقيادة خليفة الإيطالي إنتسو ماريسكا، رفع تشلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي الأحد مع فولهام.