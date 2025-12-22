«بافانا بافانا» يصل إلى مراكش عبر دبي في رحلة الـ26 ساعة



وصل منتخب جنوب أفريقيا إلى مدينة مراكش بعد رحلة شاقة امتدت لأكثر من 26 ساعة، مروراً بدبي ثم الدار البيضاء، قبل الوصول إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وظروف السفر تركت أثرها على التحضيرات الأولى، وهو ما أشار إليه مدرب منتخب «بافانا بافانا» هوغو بروس، قبل مواجهة أنغولا في مباراة افتتاحية لكل منهما ضمن دور المجموعات.



وقال بروس: «كانت رحلة صعبة جداً، 26 ساعة من السفر، وحتى حقيبتي لم أصل إليها بعد ولا أعرف أين ضاعت، لكن هذا ليس عذراً، ونحن هنا الآن، وسنخوض مباراتنا الأولى، وعلينا أن نقدم أداءً جيداً رغم الإرهاق».

ورغم هذه الصعوبات، أبدى مدرب جنوب أفريقيا ثقة كبيرة بمجموعته، مؤكداً أن الطموح يتجاوز مجرد المشاركة، وقال: «نؤمن بأننا قادرون على الذهاب أبعد من النسخ السابقة، وهذا حلم الجميع، وكرة القدم تحتاج أيضاً إلى بعض الحظ، لكن الأهم أننا نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا».



يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا يدخل هذه المواجهة بسلسلة لافتة بلغت 26 مباراة دون هزيمة، ما يعكس الاستقرار والثقة داخل المجموعة، وفي المقابل، يعتمد منتخب أنغولا على تطور ملحوظ وقدرته على مجاراة منتخبات قوية، ما يجعل هذه المباراة الافتتاحية مواجهة مفصلية في سباق التأهل ضمن مجموعة قوية في كأس أمم أفريقيا.