أساطير الكرة العالمية يفتتحون قرية رياضية بدبي



شاركت كوكبة من أساطير الكرة العالمية في افتتاح القرية الرياضية بمدرسة ريبتون دبي، التي تتضمن ملعبين لكرة الرجبي وكرة القدم بالحجم الكامل، وملعباً للناشئين، ومضماراً للجري بطول 200 متر، ومضماراً لسباقات السرعة بطول 100 متر، بالإضافة إلى منطقة عشب صناعي متعددة الرياضات بمساحة 1600 متر مربع، تحتوي على ساحة مركزية وشِباك لممارسة رياضة الكريكيت، وملعبين إضافيين من العشب الصناعي لكرة القدم السباعية، ومضمار سباق ثماني الحارات بطول 60 متراً، ومضمار رباعي الحارات بطول 120 متراً مع حواجز، إلى جانب مناطق مخصصة لرمي الجلة والقفز العالي والعديد من المرافق الأخرى بمعايير عالمية، ما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة «الرياضية لدبي 2033» التي تهدف لزيادة عدد الممارسين للرياضة بدبي إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.



وضمت قائمة النجوم العالميين كلاً من الإيطالي أندريا بيرلو والبرازيلي كاكا ومواطنه مارسيلو والهولندي كلارنس سيدورف وميراليم بيانيتش، والفرنسي إيريك أبيدال إلى جانب بطل الوزن الثقيل في بطولة يو إف سي سيريل غان، حيث قدموا لطلاب المدرسة تجربة غنية بالإلهام والمعرفة والحماس.



وانضمّ النجوم الرياضيون إلى الطلاب في جلسة أسئلة وأجوبة حصرية، شاركوا خلالها القصص المُلهمة من مسيرتهم الرياضية، وقدموا رؤى عملية حول قيمة العمل الجماعي، والانضباط، والمرونة في مواجهة التحديات.

ويحتضن المجمع كذلك مجموعة من المرافق الإضافية المتنوعة، منها أربعة ملاعب مظللة متعددة الاستخدامات، مصممة للعب كرة الشبكة والتنس، بالإضافة إلى ملعب تنس خاص للتدريب المتقدم. ويتضمن أيضاً ثلاثة ملاعب للبادل، أحدها مظلل، وملعبين للبيكل بول، وأربع شبكات تدريب للكريكت. وفي الداخل، تتوافر قاعات رياضية متطورة، وملاعب كرة سلة داخلية مُجددة، ومسبح داخلي بطول 25 متراً بعد تجديده، إلى جانب غرف حديثة لتغيير الملابس ومقاعد متفرجين محسّنة. وتسهم هذه التجهيزات مجتمعةً في توفير بيئة مثالية للطلاب، تسمح لهم بالتطور والازدهار في جميع الرياضات، مهما كانت مهاراتهم أو الموسم الذي يمارسون الرياضة خلاله.



وقال ديفيد بالدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوجنيتا الشرق الأوسط: تتجاوز قرية ريبتون الرياضية كونها منشأة حديثة ومتطورة، لتجسد رؤيتنا في التعليم لإلهام الأجيال القادمة. إن حضور أبرز نجوم العالم اليوم وتفاعلهم المباشر مع طلابنا يعكس تماماً ما تمثله هذه المساحة من فرصة للنمو، وطموح غير محدود، وسعي مستمر نحو التميز.



من جانبه، قال كلارنس سيدورف: لقد سعدت بلقاء الطلاب في قرية ريبتون الرياضية، حيث أتاح لي هذا اللقاء فرصة الاطلاع على مسيرتهم التعليمية والرياضية، والتعرف من قرب على الإنجازات التي حققوها.

وبدوره، قال مايكل بلوي، مدير مدرسة ريبتون دبي: طالما كانت الرياضة جزءاً جوهرياً من هوية ريبتون؛ فهي متأصّلة فينا، وتمثّل أحد أبرز عناصر تفرّدنا. نحن نؤمن بأن الرياضة تُسهم في صقل الشخصية وبناء الإرادة، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا في توفير البيئات التي تمكّن طلابنا من النمو والتميّز. وتمثل قرية ريبتون الرياضية الجديدة نموذجاً حياً لهذا الالتزام، فقد شُيّدت بطموح، وصُمّمت وفق أعلى معايير التميّز، لتكون مساحة تُبنى فيها العلاقات، وتُحتضن فيها المواهب، ويُسعى فيها نحو الإنجاز كل يوم.