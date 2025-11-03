بنفيكا يمتلك أقوى أكاديمية لكرة القدم في العالم



يمتلك بنفيكا أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم بإخراج 93 لاعباً مدرباً ونشطاً في 49 دورياً في العالم، وبمشاركة 2582 دقيقة وبمتوسط لعب 0.80 دقيقة في المباريات الرسمية خلال العام الماضي حتى مطلع أكتوبر الماضي، وأشار المرصد العالمي لكرة القدم إلى أنه توصل إلى تلك النتيجة وفقاً لمؤشر تدريبي يأخذ في الاعتبار عدد اللاعبين المدرّبين، ومستوى الأندية التي لعبوا معها العام الماضي، ودقائق المباريات الرسمية التي لعبوها خلال الفترة نفسها.



وأوضح أنه تم تمثيل 30 دولة، كل منها بفريق واحد على الأقل في قائمة أفضل 100 أكاديمية في العالم، بينما كانت الدولتان الأكثر تمثيلاً الأرجنتين، ومثلت بـ15 نادياً، والبرازيل، ومثلت بـ11 نادياً.

وجاءت أكاديمية برشلونة في الترتيب بتصديرها 76 لاعباً، بمتوسط مشاركة 0.87 دقيقة في المباراة الواحدة، وبإجمالي و2773 دقيقة، ثم ريفر بليت، وأصدرت أكاديميته 97 لاعباً، بمتوسط مشاركة 0.81 دقيقة في المباراة الواحدة، وبإجمالي 2305 دقائق لعب.



وتضم المراكز العشرة الأولى فريقاً برتغالياً آخر، هو سبورتينغ لشبونة الذي حل في المركز السادس، وأصدرت أكاديميته 76 لاعباً بإجمالي مشاركة 2488 دقيقة بمتوسط مشاركة 0.81 دقيقة لعب في المباراة الواحدة.

كما تضم القائمة فريقاً إسبانياً آخر، هو ريال مدريد الذي حل تاسعاً بتصدير 58 لاعباً، وبإجمالي مشاركة 2817 دقيقة بمتوسط مشاركة 0.85 دقيقة في المباراة الواحدة، و3 أندية أرجنتينية أخرى، هي ريفر بليت، وبوكا جونيورز، وفيليز سارسفيلد، وحلت في المراكز الثالث والخامس والعاشر بالترتيب في القائمة.



وأخرج ريفر بليت 97 لاعباً بإجمالي مشاركة 2305 دقائق، وبمتوسط مشاركة 0.80 دقيقة في المباراة الواحدة، وأخرج بوكا جونيور 86 لاعباً بإجمالي مشاركة 2516 دقيقة، بمتوسط مشاركة 0.80 دقيقة في المباراة الواحدة، وأخرج فيليز سارسفيلد 70 لاعباً بإجمالي مشاركة 2406 دقائق، وبمتوسط 0.80 دقيقة في المباراة الواحدة.



وحلت أكاديمية أياكس الهولندي في المركز الرابع، وأخرج 80 لاعباً بإجمالي مشاركة 2690 دقيقة، وبمتوسط مشاركة 0.84 دقيقة في المباراة الواحدة، ثم جاءت أكاديمية دينامو زغرب الكرواتي في المركز السابع بإخراج 77 لاعباً بإجمالي مشاركة 2532 دقيقة، وبمتوسط 0.73 دقيقة، وديفينسور الأوروغواني في المركز الثامن بإخراج 88 لاعباً، بإجمالي مشاركة 2222 دقيقة، وبمتوسط 0.72 دقيقة.