دوري الأبطال.. قمة بين ريال مدريد وليفربول واختبار صعب لبايرن أمام الباريسي



تشكل رحلة بايرن ميونيخ الألماني إلى ملعب حامل اللقب باريس سان جرمان الفرنسي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء، اختباراً لتحديد موقعه بين نخبة القارة هذا الموسم، فيما يصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في المسابقة، مع مضيفه ليفربول الإنجليزي.

يعود تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إلى ملعب أنفيلد لمواجهة فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، بعد بداية شبه مثالية لمسيرته مع «الملكي». في المقابل، يعاني ليفربول من تراجع في المستوى، إذ لم يحقق سوى انتصارين في آخر ثماني مباريات، بينما يعيش «ميرينغي» تحت قيادة ألونسو فترة مزدهرة.

وكان ريال مدريد، المتوّج بلقب دوري الأبطال 15 مرة قياسية، قد تغلب على غريمه برشلونة في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي في الليغا، وجاءت هزيمته الوحيدة هذا الموسم بنتيجة قاسية 2-5 في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد.



وكان العديد من مشجعي ليفربول يأملون في أن يتولى ألونسو تدريب الفريق بعد إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله في نهاية موسم 2024. وكان ألونسو، المعروف بأناقته في التمرير، العقل المدبر لوسط ميدان ليفربول بين عامي 2004 و2009، ولعب دوراً محورياً في التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2005 في إسطنبول قبل انتقاله إلى ريال مدريد. وبعد أن بقي موسماً إضافياً مع باير ليفركوزن إثر قيادته إلى لقب الدوري الألماني، تولى ألونسو تدريب ريال مدريد خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد موسم خال من الألقاب الكبرى.

وبالفعل ترك بصمة سريعة في سانتياغو برنابيو، ففاز الفريق في 13 من أصل 14 مباراة هذا الموسم. ويعوّل ألونسو على هدافه المتألق الفرنسي كيليان مبابي صاحب 18 هدفاً هذا الموسم، فيما استعاد الإنجليزي جود بيلينغهام بريقه.



في المقابل، فاز ليفربول على أستون فيلا 2-0، ليضع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت حداً لسلسلة مخيبة من 4 هزائم متتالية في برميرليغ، فصعد إلى المركز الثالث.

من جهة أخرى، حقق بايرن ميونيخ الفوز في 15 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلاً رقماً قياسياً لأفضل بداية موسم في البطولات الخمس الكبرى، لكن مواجهة بطل أوروبا فريق باريس سان جرمان الفرنسي على أرضه ستمنح العملاق البافاري فهماً أوضح لمستواه الحقيقي. لم يتأخر في أي مباراة سوى لخمس دقائق فقط، وذلك في الفوز على كولن 4-1 في كأس ألمانيا. وكما هو حال بايرن، غالباً ما يتفوق سان جرمان بسهولة على منافسيه المحليين، لكن تقييمه الحقيقي يكون من خلال أدائه الأوروبي.



ففي الموسم الماضي، نجح سان جرمان أخيراً في تحقيق حلمه القاري، وبلغ قمة مستواه في الوقت المناسب. وتُوّج الفريق بلقبه الأول في دوري الأبطال، بعد فوزه الساحق على إنتر الإيطالي. ورغم أن صدارة سان جرمان للدوري الفرنسي لم تكن معبدة بالورود هذا الموسم، إذ يبتعد بنقطتين فقط عن مرسيليا ولنس، إلا أنه احتفظ بأفضل عروضه للمنافسة الأوروبية.