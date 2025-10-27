آرون رامسي يواصل البحث عن كلبه المفقود في المكسيك



يواصل نجم كرة القدم الويلزي آرون رامسي البحث في المكسيك عن كلبه المفقود من نوع «بيجل» والذي يحمل اسم هالو. ونشر نجم منتخب ويلز سابقاً عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور صورة للكلب باللونين الأبيض والأسود مرفقة برسالة مؤثرة قال فيها «ماذا سأفعل لأحتضنك للمرة الأخيرة يا هالو». وناشد رامسي، لاعب خط وسط فريقي أرسنال ويوفنتوس السابق، متابعيه بمساعدته في تعقب كلبه المفقود، وعرض مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن يجده. وأوضح رامسي أن الكلب فقد في مدينة سان ميجيل دي أييندي التابعة لولاية جواناخواتو بالمكسيك.



وانتقل رامسي إلى المكسيك في شهر يوليو الماضي بعقد لمدة عام واحد مع نادي بوماس صاحب المركز الثاني عشر في الدوري المكون من ثمانية عشر فريقاً. غاب رامسي عن آخر مباراة لفريقه بوماس أمام ليون، يوم السبت الماضي، بسبب استمراره في عملية البحث عن كلبه هالو الذي فقد في وقت سابق من هذا الشهر بعد تركه في ملجأ للكلاب بمدينة دولوريس الواقعة في ولاية جواناخواتو. وأكدت كولين رامسي زوجة اللاعب استمرار البحث عن الكلب، وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ما زلنا نبحث عن إجابات، إذا رأيتم كلب بيجل في سان إيجناسيو، دولوريس هيدالجو، يرجى التواصل معنا».