قادت ثلاثية البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة للابتعاد في الصدارة بخمس نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بفوز كبير على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 5-1 الأحد في المرحلة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النادي النادي الكاتالوني رصيده لـ39 نقطة، مستثمرا سقوط غريمه ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس 1-2، ما أدى إلى تفريط النادي الملكي في الوصافة لجاره أتلتيكو، متأخرا بست نقاط عن المتصدر.

كما يملك برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عن وصيفه أتلتيكو، عندما يستضيفه الأربعاء، في لقاء ناري مقدم من المرحلة 23، بسبب مشاركة الفريقين في الكأس السوبر الإسبانية.

جاءت أهداف اللقاء من توقيع لامين جمال «ق 2»، وداني أولمو «ق 20»، رافينيا في الدقائق «50، و83، 90+1» لصالح برشلونة، فيما وقع الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ «ق 9» هدف ديبورتيفو.

دخل برشلونة اللقاء دون مقدمات ليزور الشباك منذ الدقيقة الثانية، بهدف من تسديدة زاحفة مخادعة بالقدم اليسرى لجمال، بعد أن تركها داني أولمو تمر بدهاء من بين قدميه. لكن ديبورتيفو لم يتأخر في تعديل الكفة من لمسة ساحرة لنجم «بلاوغرانا» السابق أوباميانغ، رفع بها الكرة فوق الحارس جوان غارسيا، بعد استقبال خاطىء للكرة من طرف باو كوبارسي.

واصل أولمو تألقه بتوقيع الثاني من رأسية متقنة «ق 20»، مستغلا تمريرة الإنكليزي أنتوني غوردون. وواصل جمال نثر سحره بتمريرة على المقاس تلقفها رافينيا برأسه وأودعها الشباك «ق 50»، قبل أن يستغل مجهودا فرديا لغوردون ليضيف الرابع «ق 83».

وأبى البرازيلي إلا أن يعزز غلته بتوقيع ثالث أهدافه في اللقاء «ق 90+1»، بفضل تمريرة جمال، ليعزز رصيده إلى 18 هدف في صدارة هدافي «لا ليغا».