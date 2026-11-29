تحولت أجواء الغضب في مانشستر يونايتد إلى حالة استنفار أمني، بعدما فرضت الشرطة طوقاً حول مركز تدريبات الفريق في كارينغتون، إثر بلاغات عن ظهور مجموعة من الأشخاص خارج المنشأة، وسط تقارير عن وجود رجال يرتدون أقنعة تخفي وجوههم.

وبدت الصورة خارج مقر «الشياطين الحمر» أقرب إلى مشهد أمني طارئ، مع وصول عدد من سيارات الشرطة، وإغلاق البوابات الرئيسية، وانتشار الضباط برفقة وحدات الكلاب البوليسية في محيط المركز، بينما خيم الترقب على المكان، في ظل الغموض الذي أحاط بهوية المجموعة وأسباب وجودها.

وكشفت شرطة مانشستر الكبرى أن المجموعة ضمت ما بين 9 و10 أشخاص، مؤكدة أن أفرادها غادروا المكان وتفرقوا بهدوء، دون وقوع أي اشتباكات أو تسجيل اعتقالات، مع استمرار مراقبة المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المنشأة.

ورغم تداول روايات عن مشاهدة بعض المحتجين وهم يرتدون أقنعة سوداء، لم تؤكد الشرطة صحة هذه المعلومات، مكتفية بالتأكيد أن الاحتجاج انتهى بصورة سلمية.

وجاءت هذه التطورات حسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» في توقيت بالغ الحساسية داخل النادي، بعدما تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية أمام برينتفورد برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد السبت، في نتيجة زادت من اشتعال غضب الجماهير، ودفعت الفريق إلى الغرق أكثر في منطقة الهبوط بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة قد شهدت تجدد الاحتجاجات ضد ملاك النادي، حيث رفعت جماهير مدرج ستريتفورد إند لافتات غاضبة، ورددت هتافات استهدفت عائلة غليزر والمالك المشارك السير جيم راتكليف، في مشهد عكس حجم الإحباط من تراجع نتائج الفريق وأزمته الرياضية.

وكان المدرب ماوريسيو ولاعبوه في إجازة من التدريبات، عقب الخسارة الثقيلة، عندما وقع الاستنفار الأمني في كارينغتون، ليجد النادي نفسه أمام أزمة جديدة تتجاوز حدود الملعب، وتفتح ملف سلامة اللاعبين والجهاز الفني والمنشآت التدريبية.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اقتحم محتجون مركز تدريبات مانشستر يونايتد اعتراضاً على دور النادي في مشروع دوري السوبر الأوروبي، ووصلت الاحتجاجات حينها إلى مواجهة المدرب السابق أولي غونار سولشاير وعدد من اللاعبين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشهد فيها مقر التدريبات حوادث أمنية خلال الفترة الأخيرة، إذ أُغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المركز لساعات الأسبوع الماضي، إثر تعرض دراج لحادث اصطدام بسيارة وإصابته بجروح خطيرة، ما اضطر المدرب ولاعبيه إلى مغادرة المنشأة عبر طريق خلفي.

كما شهد اليوم الأول للمدرب في قيادة الفريق واقعة أخرى، بعدما تمكن مشغل طائرة مسيرة من تصوير 12 دقيقة من الحصة التدريبية الافتتاحية من الجو، ونشر التسجيل عبر موقع يوتيوب، في اختراق أثار تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية والخصوصية داخل النادي.