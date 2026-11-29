فرمل إيفرتون صحوة جاره وغريمه التقليدي ليفربول وحرمه من الارتقاء إلى المركز الثاني ولو مؤقتاً عندما أرغمه على التعادل 1-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ ليفربول في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري والرابع في مختلف المسابقات، وكذلك حسم الديربي للمرة الرابعة توالياً وذلك للمرة الأولى في تاريخه عندما افتتح التسجيل مبكراً عبر لاعب وسطه الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي إثر تمريرة من الدولي الألماني فلوريان فيرتس في الدقيقة الخامسة.

لكن إيفرتون نجح في إدراك التعادل خلافا لمجريات اللعب وبالنيران الصديقة عندما حول الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ كرة من ركلة حرة جانبية بالخطأ في مرمى حارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر من مسافة قريبة «ق 25».

وعزز فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا موقعه في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف خلف برايتون ومانشستر سيتي، في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 17 نقطة بانتظار بقية مباريات عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى ملعب هيل ديكنسون، بادر ليفربول إلى الهجوم مبكرا عندما وصلت الكرة إلى فيرتس إثر إبعاد سيئ لدفاع إيفرتون، فمررها إلى سوبوسلاي الذي سجل هدفاً رائعاً بخارج القدم اليمنى من حافة المنطقة «ق 5». وهي التمريرة الحاسمة الخامسة للدولي الألماني هذا الموسم. وأظهر إيفرتون روحاً قتالية وصلابة ذهنية، وظل يضغط بحثاً عن التعادل وكان له ما أراد من ركلة حرة جانبية انبرى لها كيران ديوسبوري-هال أمام المرمى فتابعها فريمبونغ بالخطأ إلى شباكه «ق 25».

واستمرت المباراة بإيقاع مرتفع للغاية وبشكل متوازن، مع فرص من الجانبين حتى صافرة النهاية ودون أن تتغير النتيجة. وكانت أبرز فرصة لليفربول تلك التي أهدرها مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك عندما سدد خارج مرمى جوردان بيكفورد «ق 36»، ورد إيفرتون بتسديدة ديوسبوري-هال من مسافة قريبة ارتدت من زميله الفرنسي تييرنو باري وهي في طريقها إلى المرمى «ق 72».