

يعيش مانشستر يونايتد واحدة من أسوء الفترات في تاريخه، بعدما تحولت خسارته المذلة أمام برينتفورد برباعية نظيفة إلى محطة جديدة في مسلسل الانهيار، الذي لم يعد مرتبطاً بسوء النتائج فقط، وإنما كشف عن أزمة فنية وتكتيكية عميقة تضرب مختلف خطوط الفريق، وتضع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أمام اختبار بالغ الصعوبة في بداية مهمته.



وتكشف الأرقام حجم الكارثة التي يعيشها «الشياطين الحمر» خلال موسم 2026-2027، بعدما استقبل الفريق 40 هدفاً في جميع المسابقات، ليصبح الأكثر استقبالاً للأهداف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في مؤشر واضح إلى انهيار المنظومة الدفاعية وغياب التوازن بين الواجبات الهجومية والدفاعية.



دفاع بلا حماية

تبدو المشكلة الأساسية فنياً في المساحات الشاسعة التي يتركها مانشستر يونايتد خلف خط دفاعه، نتيجة اعتماد بوكيتينو على التقدم إلى منتصف الملعب والضغط العالي، دون امتلاك العناصر القادرة دائماً على التعامل مع التحولات السريعة للمنافسين.



وكشفت مواجهة برينتفورد بوضوح هذه الثغرة، بعدما استغل المهاجم كالوم ويلسون بطء التغطية الدفاعية وسوء التمركز، وسجل هدفين في الشوط الأول، فيما تحول الجناح دانغو أواتارا إلى مصدر إزعاج دائم لدفاع يونايتد، وصنع ثلاثة أهداف، بينها تمريرتان حاسمتان لويلسون.



ولم تعد المشكلة مقتصرة على أخطاء فردية من هاري ماغواير وليني يورو وليساندرو مارتينيز، بل ترتبط بغياب التنظيم الجماعي في الضغط العكسي، وضعف التغطية بين خطي الوسط والدفاع، إلى جانب تراجع الجاهزية البدنية التي تجعل الفريق عاجزاً عن مجاراة سرعة المنافسين وقوتهم في الالتحامات.

وتؤكد الأرقام هذا الخلل، بعدما استقبل الفريق هدفين على الأقل في ثماني مباريات متتالية بجميع المسابقات، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ أكتوبر ونوفمبر 1977، كما استقبل هدفين في سبعة أشواط متتالية بالدوري الإنجليزي، في سابقة تاريخية للمسابقة.



89 عاماً من الانتظار

لم تكن خسارة برينتفورد مجرد انتصار عابر، إذ نجح الفريق في تحقيق أول فوز له على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1937، منهياً انتظاراً امتد 89 عاماً، ليؤكد أن الملعب الذي كان يمثل حصناً مرعباً للمنافسين أصبح وجهة قابلة للاختراق أمام الفرق بمختلف مستوياتها.



وكان أواتارا أبرز نجوم المواجهة، بعدما أرهق دفاع يونايتد بتحركاته وسرعته، وأصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ينجح لاعب زائر في صناعة هدفين لزميل واحد على ملعب أولد ترافورد، بعد جيمس ميلنر لماريو بالوتيلي عام 2011، ومحمد صلاح للويس دياز عام 2024.



كما تلقى مانشستر يونايتد خسارتين متتاليتين في الدوري بفارق أربعة أهداف على الأقل للمرة الأولى منذ ديسمبر 1963، في رقم يعكس حجم التراجع الدفاعي الذي وصل إليه الفريق.



دائرة التاريخ الأسود

لم يسلم المدرب ماوريسيو بوتشيتينو من الأرقام السلبية، بعدما أصبح ثالث مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يخسر أول مباراتين له في الدوري منذ توليه المسؤولية، لينضم إلى قائمة تضم جون تشابمان وإريك تن هاغ.



والأكثر إثارة للقلق أن بوتشيتينو أصبح ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يخسر أول مباراتين له بفارق أربعة أهداف على الأقل، بعد ديف جونز مع وولفرهامبتون في موسم 2003-2004.



وتكشف هذه الأرقام أن الأزمة تتجاوز تغيير المدربين، خصوصاً أن عدداً من العناصر الدفاعية التي شاركت في الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد سبق لها الظهور في الهزيمة 4-0 أمام الفريق نفسه خلال الولاية التدريبية لتن هاغ، ما يعكس غياب التطور الحقيقي في معالجة نقاط الضعف الدفاعية، رغم تعاقب الأجهزة الفنية.



الاستحواذ لا يصنع الانتصارات

من الناحية الهجومية، يواجه الفريق مفارقة واضحة، تتمثل في قدرته على الاستحواذ وصناعة الفرص دون ترجمتها إلى نتائج، فقد ظهر بصورة مقبولة في بداية مواجهة برينتفورد، وفرض ضغطاً هجومياً مبكراً، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة والفاعلية أمام المرمى، قبل أن يستقبل هدفاً عكسياً أعاد إليه مشكلاته المعتادة.



كما أن الأداء الجيد نسبياً أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بالتعادل 2-2، لم يكن كافياً لإخفاء العيوب الهيكلية في الفريق، بعدما تراجعت الثقة سريعاً عقب استقبال الهدف الأول أمام برينتفورد.



ويحتاج ماوريسيو بوتشيتينو إلى مراجعة فلسفته التكتيكية بما يتناسب مع قدرات لاعبيه، خصوصاً في اختيار ارتفاع الخط الدفاعي، وتنظيم الضغط، وتأمين المساحات خلف الظهيرين، مع ضرورة إيجاد توازن أكبر في وسط الملعب.



الاقتراب من القاع

تبدو خطورة الوضع أكبر مع احتمالية إنهاء مانشستر يونايتد الجولة في المركز الأخير، إذا حقق كريستال بالاس الفوز على هال سيتي، في مشهد يلخص حجم الانهيار الذي أصاب أحد أكثر الأندية تتويجاً في إنجلترا.



والحقيقة أن بوتشيتينو ورث فريقاً يعاني مشكلات متراكمة، لكن الوقت لم يعد يسمح بالاكتفاء بتبرير الأخطاء أو الحديث عن مرحلة بناء جديدة. فالفريق يحتاج إلى إعادة تأسيس دفاعية وبدنية وتكتيكية عاجلة، قبل أن تتحول الأرقام القياسية السلبية إلى واقع يصعب الخروج منه.



ومانشستر يونايتد لا يخسر المباريات فقط، بل يخسر تدريجياً هيبته وشخصيته، وأصبح التحدي أمام ماوريسيو بوتشيتينو أكبر من مجرد استعادة الانتصارات، إنه استرداد هوية فريق بات ملعبه التاريخي مسرحاً لانتصارات منافسيه.