

كشفت تقارير صحافية بريطانية عن حجم الثروة التي جمعها النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، من أنشطته التجارية وحقوق الصور داخل المملكة المتحدة، والتي تقترب من 14 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات بارتفاعها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع اقترابه من توقيع عقد جديد ومربح مع النادي الملكي.



وأظهرت الحسابات المالية أن شركة «بيلو آند بيلو»، المسؤولة عن إدارة حقوق الصور والعلامة التجارية للاعب، ارتفعت قيمتها بمقدار 1.7 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، لتصل إلى 5.7 ملايين جنيه إسترليني، فيما تبلغ قيمة شركة «بيلوبول»، التي يديرها والده مارك، نحو 8 ملايين جنيه إسترليني أخرى.



ويستفيد بيلينغهام، البالغ من العمر 23 عاماً، من عقود إعلانية ضخمة، مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، إلى جانب شركة «إلكترونيك آرتس»، المنتجة لألعاب «كول أوف ديوتي»، فضلاً عن عائدات حقوق الصور المرتبطة بمشاركاته مع ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.



ولا تتوقف طموحات النجم الإنجليزي عند حدود كرة القدم والإعلانات، إذ سجل علامتي «جي بي» وجي بي 5 التجاريتين، لدى مكتب الملكية الفكرية البريطاني، تمهيداً لإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الملابس والمستلزمات المنزلية والأمتعة، إلى جانب المشروبات الغازية والطاقة.



ومن المنتظر أن تشهد ثروة بيلينغهام قفزة جديدة في إسبانيا، في ظل تقارير تشير إلى اقترابه من مضاعفة راتبه مع ريال مدريد، ليصل إلى 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بما يعادل نحو 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً بعد الضرائب، وهو ما يعزز مكانته بين أعلى لاعبي كرة القدم دخلاً في العالم.



وفي خطوة تعكس رغبته في بناء إمبراطورية تجارية تتجاوز حدود الملاعب، استعان بيلينغهام بالمستشار أوليفر هانت، الذي سبق له العمل على تطوير الثروة التجارية لنجم الغولف روري ماكلروي، ومنحه مقعداً في مجلس إدارة إحدى شركاته، وسط طموحات لبناء علامة تجارية تنافس إمبراطورية ديفيد بيكهام التجارية.



وعلى الصعيد العقاري، يمتلك بيلينغهام قصراً بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، كما يعمل على بناء منزل فاخر مكون من أربعة طوابق وخمس غرف نوم في مقاطعة وورسترشاير الإنجليزية، في إطار استثماراته المتنامية خارج المستطيل الأخضر.



وتكشف هذه التحركات عن استراتيجية واضحة من النجم الإنجليزي لاستثمار نجوميته وشعبيته العالمية، وتحويل نجاحه الرياضي إلى مشروع اقتصادي طويل الأمد، على خطى أبرز نجوم كرة القدم الذين نجحوا في بناء إمبراطوريات تجارية خاصة بهم.