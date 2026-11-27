تحولت ملاعب كرة القدم الأوروبية إلى ساحات للفوضى خلال ليلة شهدت أحداث شغب في فرنسا وجورجيا وإنجلترا، بعدما اندلعت اشتباكات بين جماهير مارسيليا وليفسكي صوفيا، وتوقفت مواجهة بشكتاش وهابوع بئر السبع مؤقتاً، فيما تسلل مشجعو الفريق الضيف ياغيلونيا بياويستوك إلى مدرجات سندرلاند رغم قرار منعهم من الحضور.

وشهدت مواجهة مارسيليا الفرنسي وليفسكي صوفيا البلغاري في الدوري الأوروبي أعنف الأحداث، بعدما اقتحم نحو 200 إلى 300 من مشجعي الفريق الفرنسي مدرجات الجماهير الضيفة، مستخدمين العصي والأنابيب المعدنية والمشاعل، وسط تقارير أشارت إلى أن تحركاتهم جاءت رداً على قيام أحد مشجعي الفريق البلغاري بأداء التحية النازية.

وتطورت المواجهات إلى اشتباكات بالأيدي والركل واللكم، فيما استخدم أحد المشجعين مطفأة حريق، وألقيت زجاجات ومفرقعات نارية، بحسب تقارير إعلامية فرنسية وبلغارية، وأسفرت الأحداث عن إصابات بين المشجعين، من بينها إصابة في الرأس، واضطر عدد من المصابين إلى مغادرة المدرجات بمساعدة المنظمين.

وأدان نادي مارسيليا الأحداث في بيان رسمي، مؤكداً أن التدخل السريع لأجهزته الأمنية أعاد الهدوء دون أن يؤثر في سير المباراة، مشيراً إلى أنه يعمل بالتعاون مع السلطات المختصة لتحديد ملابسات الواقعة.

مباراة معلقة

في جورجيا، توقفت مواجهة بشكتاش التركي وهابوع بئر السبع مؤقتاً، خلال الدقيقة 25، بعدما رفعت جماهير الفريق التركي أعلاماً ولافتات مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى تدخل الشرطة واندلاع مواجهات في المدرجات.

وأُقيمت المباراة في مدينة باتومي الجورجية، بعد نقلها لأسباب أمنية مرتبطة بالتوتر بين تركيا وإسرائيل، وشهدت توتراً حتى قبل انطلاقها، بعدما رفض لاعبو بشكتاش مصافحة منافسيهم.

وتدخلت الشرطة الجورجية باستخدام الهراوات ومواد مسيلة للدموع أو رذاذ الفلفل، وفقاً للتقارير، فيما نقل أحد المشجعين على نقالة، قبل أن يتوجه الفريقان وطاقم التحكيم إلى غرف الملابس إثر تعليق اللقاء، الذي استؤنف لاحقاً وانتهى بفوز بشكتاش 2-1.

وعقب المباراة، رفع كاسوم واتارا، لاعب بشكتاش، العلم الفلسطيني فوق الحواجز الإعلانية بجوار أرضية الملعب، ليغطي شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأدان النادي ما وصفه بـ«القوة المفرطة» التي استخدمتها الشرطة بحق جماهيره، مؤكداً أنه تواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقنصلية التركية في باتومي لمتابعة الواقعة وضمان عودة المشجعين إلى بلادهم بأمان.

تسلل ممنوع

لم تسلم إنجلترا من أحداث الشغب، بعدما شهد ملعب النور، معقل سندرلاند، تسلل نحو 20 مشجعاً من جماهير ياغيلونيا بياويستوك البولندي إلى مدرجات أصحاب الأرض، رغم قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منعهم من حضور المباراة، على خلفية اضطرابات سابقة مع جماهير ليفسكي صوفيا.

ووقعت اشتباكات بين بعض المشجعين المتسللين وأنصار سندرلاند، ما استدعى تدخل الشرطة وإخراج عدد منهم من الملعب.

وكان سندرلاند قد أعلن قبل المباراة رصد وإلغاء تذاكر اشتراها أشخاص مرتبطون بجماهير الفريق البولندي، مؤكداً أن قرار المنع يشمل جميع مدرجات الملعب، سواء جرى شراء التذاكر مباشرة أو عبر أطراف أخرى، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي مشجع لا يحمل تصريحاً سارياً.

وأعادت الأحداث المتزامنة في الملاعب الثلاثة مشاهد العنف الجماهيري إلى واجهة كرة القدم الأوروبية، وأثارت تساؤلات جديدة حول قدرة الإجراءات الأمنية وقرارات المنع على احتواء الشغب وضمان سلامة الجماهير واللاعبين.

وأعادت الأحداث المتزامنة في الملاعب الثلاثة مشاهد العنف الجماهيري إلى واجهة كرة القدم الأوروبية، وأثارت تساؤلات جديدة حول قدرة الإجراءات الأمنية وقرارات المنع على احتواء الشغب وضمان سلامة الجماهير واللاعبين.