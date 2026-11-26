يكشف بايرن ميونيخ الألماني عن فلسفة متكاملة لاكتشاف وصناعة المواهب الشابة، تقوم على الاستثمار في أبناء المنطقة قبل التوسع أوروبياً وعالمياً، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين المحليين، وتحقيق عوائد مالية من تصدير المواهب التي لا تجد طريقها إلى التشكيلة الأساسية.



وأكد لشبكة «بي بي سي»، يوشن زاور، مدير تطوير الشباب وأكاديمية النادي، أن بايرن يستهدف أن يشكل اللاعبون القادمون من ميونيخ ومنطقة بافاريا 60% على الأقل من مواهب الفئات العمرية حتى تحت 19 عاماً، مقابل 40% يتم استقطابهم من مناطق أخرى داخل ألمانيا.



وتبدأ عملية البحث عن المواهب من سن 11 إلى 15 عاماً، قبل توسيع نطاق الاختيار في مرحلة تحت 17 عاماً ليشمل أبرز الأسواق الكروية الأوروبية، والاستعانة بالمواهب الأجنبية عند بلوغ السن القانونية التي تسمح بالانتقالات الدولية.



وتجسد تجربة جمال موسيالا، نجم بايرن ومنتخب ألمانيا، نجاح هذه السياسة، بعدما انضم إلى النادي في سن 16 عاماً قادماً من تشيلسي، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق، إلى جانب ألكسندر بافلوفيتش ويوسيب ستانيسيتش اللذين تدرجا في منظومة النادي.



ويعتمد بايرن أيضاً على نجومه السابقين في تدريب الأجيال الجديدة، ومن بينهم المدافع السابق دانتي، مدرب فريق تحت 19 عاماً، لنقل ثقافة النادي ومتطلبات الوصول إلى الفريق الأول، مع الحفاظ على هوية فنية تقوم على السيطرة والقوة والسرعة في الأداء.



وتشير أرقام النادي إلى أن نحو 44% من اللاعبين الذين يستمرون في منظومته حتى فريق تحت 19 عاماً ينجحون في التحول إلى لاعبين محترفين، وهو ما يعزز جاذبية الأكاديمية أمام المواهب الواعدة، حتى في حال تعذر وصولها إلى الفريق الأول.



ولا يقتصر طموح بايرن على صناعة نجومه، بل يمتد إلى تحويل الأكاديمية إلى مصدر دخل مهم، عبر تطوير اللاعبين وبيع بعضهم بمقابل مالي كبير، كما حدث مع ماتياس تيل إلى توتنهام، وآدم أزنو إلى إيفرتون، وبول فانيير إلى آيندهوفن، ويونا كوسي أساناري إلى فولهام.



ويستهدف النادي تصعيد لاعب واحد على الأقل سنوياً إلى الفريق الأول، مع الاحتفاظ بخمسة أو ستة لاعبين من خريجي الأكاديمية ضمن صفوفه بصورة مستمرة، وبيع المواهب الأخرى لتحقيق التوازن المالي ومواصلة المنافسة مع كبار أوروبا.