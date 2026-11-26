أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي، تمكن خلاله قراصنة من الوصول بشكل غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية وبيانات الأعمال، مؤكداً أن الاختراق لم يشمل ملفات مشروع بيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال الفيفا، في بيان، اليوم الخميس، إنه يعمل بالتعاون مع السلطات المعنية، بما فيها جهات إنفاذ القانون، للتحقيق في الواقعة، مندداً بالاستحواذ غير القانوني على المعلومات ونشرها، ولا سيما البيانات الشخصية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك خطير وغير مقبول للخصوصية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الاختراق لم ينتج عن خلل في أنظمة الفيفا التقنية، وإنما تمكّن القراصنة من الوصول إلى الوثائق عبر انتحال صفة موظفين في الاتحاد الدولي واستغلال هذه الصفة.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «هاندسوم بوي هاكينج كلوب» مسؤوليتها عن الهجوم، بعدما نشرت الأسبوع الماضي صوراً من ملفات تابعة للفيفا، زاعمة أنها تمكنت من الوصول إلى نحو 12 جيجابايت من البيانات.

وذكرت التقارير الهجوم طال أقل من 0.1 % من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها الاتحاد الدولي، دون الكشف عن عدد المتضررين أو توقيت الاختراق أو طبيعة المعلومات التي جرى الوصول إليها، كما لم يتضح ما إذا كانت البيانات قد نُشرت بالكامل على الإنترنت.

وأضافت أن ملفات مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» لم تكن ضمن البيانات التي تعرضت للاختراق، إذ كان المشروع يهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، من خلال بيع حصة تبلغ 20 % في وحدة جديدة لإدارة بطولات الفيفا، بما فيها كأس العالم.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أعلن في يوليو الماضي التخلي عن المشروع، عقب موجة انتقادات واسعة للخطة التي أثارت جدلاً بشأن دخول مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة حقوق بطولات الاتحاد الدولي.