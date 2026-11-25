تصدر الإسباني جوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة، قائمة أغلى حراس المرمى في سوق الانتقالات العالمية، بعدما بلغت قيمته السوقية التقديرية 80.6 مليون يورو، وفقاً للتقرير الصادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، الذي استعرض أعلى 100 حارس مرمى قيمة في العالم، استناداً إلى النموذج الإحصائي المعتمد لدى المركز.

وجاء غارسيا، البالغ من العمر 25 عاماً، في صدارة التصنيف، مستفيداً من مستوياته مع برشلونة، وعقده الممتد حتى يونيو 2031، ليصبح الحارس الأعلى قيمة في العالم، متقدماً بفارق ضئيل على الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي، الذي حل ثانياً بقيمة 79.9 مليون يورو، رغم بلوغه 27 عاماً، وارتباطه بعقد مع ناديه حتى يونيو 2031.

واحتل البلجيكي سين لامنس، حارس مانشستر يونايتد، المركز الثالث بقيمة بلغت 64.2 مليون يورو، مع عقد يمتد حتى يونيو 2030، فيما جاء الياباني زيون سوزوكي، حارس أستون فيلا، رابعاً بقيمة 59.5 مليون يورو، ليؤكد الحضور المتصاعد للحراس الآسيويين في سوق الانتقالات الأوروبية.

وتكشف الأرقام عن تقارب كبير بين غارسيا ودوناروما في قمة الترتيب، إذ لا يفصل بينهما سوى 700 ألف يورو، بينما يتسع الفارق مع لامنس إلى أكثر من 15 مليون يورو، ما يعكس القيمة المرتفعة للحارسين الأول والثاني وفق تقديرات النموذج الإحصائي.

تفوق إنجليزي

فرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حضورها بقوة في المراكز الأولى، بعدما استحوذت على عدد كبير من الحراس العشرة الأوائل، في مؤشر على القيمة الاستثمارية المتزايدة لمراكز حراسة المرمى في المسابقة، وارتفاع الطلب على الحراس القادرين على الجمع بين التصدي للكرات والمشاركة في بناء اللعب من الخلف.

وحل الهولندي بارت فيربروغن، حارس برايتون، خامساً بقيمة 57.9 مليون يورو، يليه مواطنه مايك بيندرز، حارس تشيلسي، سادساً بقيمة 57.1 مليون يورو، رغم أنه لا يزال في سن 21 عاماً، ويمتد عقده مع ناديه حتى يونيو 2033، وجاء التشيكي لوكاش هورنيتشيك، حارس نيوكاسل يونايتد، في المركز السابع بقيمة 55.9 مليون يورو، متقدماً على الإنجليزي روبن روفس، حارس سندرلاند، الذي بلغت قيمته 52.3 مليون يورو.

واحتل الروسي ماتفي سافونوف، حارس باريس سان جيرمان، المركز التاسع بقيمة 50.8 مليون يورو، ليكون ثاني أعلى الحراس قيمة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أكمل الألماني يوناس أوربيغ، حارس بايرن ميونيخ، قائمة العشرة الأوائل بقيمة 50 مليون يورو.

أسماء بارزة

ضمت القائمة عدداً من الحراس أصحاب الأسماء اللامعة في كرة القدم الأوروبية، إذ جاء الإنجليزي جيمس ترافورد، حارس ليدز يونايتد، في المركز الحادي عشر بقيمة 48.9 مليون يورو، بالتساوي مع الأيرلندي كاويمين كيليهر، حارس برينتفورد، والصربي دوردي بيتروفيتش، حارس بورنموث، بقيمة 48.8 مليون يورو لكل منهم.

وحل البرتغالي ديوغو كوستا، حارس بورتو، في المركز الرابع عشر بقيمة 48 مليون يورو، ليكون الأعلى قيمة بين حراس الأندية خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفق تصنيف المرصد، متقدماً على التشيكي ماتيي كوفار، حارس أيندهوفن، بقيمة 33.9 مليون يورو.

كما ظهر الإسباني ديفيد رايا، حارس أرسنال، في المركز السادس عشر بقيمة 47.3 مليون يورو، رغم بلوغه 31 عاماً، يليه الصربي ميل سفيلار، حارس روما، بقيمة 45.5 مليون يورو، والفرنسي روبن ريسر، حارس لانس، بقيمة 45.1 مليون يورو.

ومن بين الأسماء الأخرى، جاء الفرنسي مايك مانيان، حارس ميلان، بقيمة 43.8 مليون يورو، والتشيكي أنتونين كينسكي، حارس توتنهام، بقيمة 42.8 مليون يورو، والسويسري غريغور كوبيل، حارس بوروسيا دورتموند، بقيمة 37.1 مليون يورو.

شباب المستقبل

لفت التقرير الانتباه إلى الحراس الشباب الذين دخلوا قائمة المئة الأوائل، وفي مقدمتهم البلجيكي لوكا بروغمانز، حارس جينك، الذي تصدر قائمة أصغر الحراس سناً بعمر 18.4 عاماً، وبلغت قيمته التقديرية 28.3 مليون يورو، علماً بأنه مملوك بالفعل لنادي ليفربول.

ولم يقتصر الحضور الشاب على بروغمانز، إذ ضمت القائمة النمساوي كريستيان زافيشيتسكي، حارس ريد بول سالزبورغ، بعمر 19.5 عاماً، وقيمة بلغت 18.1 مليون يورو، إلى جانب البرازيلي أوتافيو، حارس كروزيرو، الذي يبلغ 20.9 عاماً، وتصل قيمته إلى 21.1 مليون يورو.

ويبرز هذا الحضور أن القيمة السوقية للحراس لا ترتبط فقط بالخبرة والمشاركة مع الأندية الكبرى، وإنما تمتد أيضاً إلى الإمكانات المستقبلية والعمر ومدة العقود، وهي عوامل تدخل ضمن حسابات النموذج الإحصائي الذي يعتمده المرصد.

معايير القيمة

واعتمد التصنيف على تقديرات القيمة الانتقالية للحراس بتاريخ 16 نوفمبر 2026، وفق نموذج إحصائي يهدف إلى تحديد السعر العادل المتوقع للاعب في حال انتقاله إلى نادٍ يرغب في التعاقد معه، مع مراعاة مجموعة من المعطيات المرتبطة باللاعب والنادي والعقد.

ويؤكد تصدر غارسيا ودوناروما ولامنس وسوزوكي المشهد أن سوق حراس المرمى باتت تشهد منافسة استثمارية كبيرة، في ظل ارتفاع قيمة العناصر الشابة القادرة على تقديم مستويات مستقرة لسنوات طويلة، وتحول مركز حراسة المرمى إلى أحد المواقع التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة من الأندية الطامحة للمنافسة على البطولات الكبرى.