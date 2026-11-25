

تراجع تفوق أرسنال في استغلال الركلات الركنية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد منها خلال أول 11 جولة من موسم 2026-2027، مقارنة بـ19 هدفاً في الموسم الماضي، الذي شهد رقماً قياسياً للفريق في هذا الجانب، لكنه لم يفقد صدارة المسابقة، بل يتقدم بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.



وتشير التحليلات إلى أن تشديد الحكام الرقابة على الالتحامات داخل منطقة الجزاء، خصوصاً الاحتكاكات مع حراس المرمى، أسهم في تراجع فاعلية الكرات الثابتة، بعدما ارتفع معدل احتساب المخالفات ضد المهاجمين من 4.6 إلى 5.8 لكل 100 ركلة ركنية.



ورغم هذا التحول نجح أرسنال في تطوير إنتاجه من اللعب المفتوح، بزيادة معدله التهديفي من 1.11 إلى 1.36 هدف لكل 90 دقيقة، كما تحسن دفاعياً، بعدما تراجع معدل الأهداف التي يستقبلها من دون ركلات جزاء من 0.74 إلى 0.64 هدف في المباراة.



ومع ذلك يرى التحليل أن أداء الفريق تراجع نسبياً مقارنة بالموسم الماضي، سواء على مستوى صناعة الفرص أو الضغط الدفاعي، لكن تعثر المنافسين وصعوبة ملاحقة أرسنال أبقياه في القمة، رغم فقدان أحد أبرز أسلحته الهجومية.



وتنتظر أرسنال سلسلة مواجهات قوية، أبرزها أمام مانشستر سيتي وتوتنهام، ستكون اختباراً مهماً لقدرته على الحفاظ على الصدارة، وإثبات أن قوته لا تعتمد فقط على أهداف الركلات الركنية.