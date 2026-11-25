أصدرت محكمة باسينغستوك في إنجلترا، حكماً بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق رحيم ستيرلينغ، لاعب منتخب «الأسود الثلاثة» السابق، على خلفية اتهامه بالقيادة الخطرة تحت تأثير استنشاقه أكسيد النيتروز، المعروف باسم «غاز الضحك»، قبل أن يتسبب في حادث تصادم بسيارته من طراز لامبورغيني.

وذكرت تقارير أن سترلينغ، الفائز بـ 4 ألقاب للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، عوقب بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، كما أمرت المحكمة بأن يؤدي اللاعب 100 ساعة من العمل في خدمة المجتمع دون أجر، بالإضافة إلى منعه من القيادة لمدة عامين.

وأفادت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية أن ستيرلينغ كان قد اتهم في مايو الماضي بقيادة سيارته من طراز لامبورغيني بشكل متعرج على الطريقين السريعين إم/25 وإم/3 في جنوب إنجلترا، حيث أظهرت لقطات ‌كاميرا لوحة القيادة أنه كان يتنقل بين المسارات وكاد يصطدم بالحاجز الفاصل ‌في وسط الطريق على الطريق ‌السريع.

وبعد مغادرة الطريق السريع، ⁠اصطدمت سيارة لامبورغيني التي يقودها ستيرلينغ بعلامة على جانب الطريق، ما تسبب في أضرار جسيمة لسيارته.

وقال أحد الشهود الذي اتصل بالشرطة: إن قيادة سترلينغ كانت «مروعة للغاية»، مشيراً إلى أنه كان ​يستنشق من بالون ‌كبير حجب عنه معظم الرؤية ​على الطريق.

وعثرت الشرطة على ستيرلينغ جالساً في مقعد الراكب بسيارته المحطمة وهو يحمل عبوتين من أكسيد النيتروز، وأخبر الشرطة لاحقاً أنه يعاني من مشكلة ⁠تتعلق بـ «غاز الضحك».

وأقر ستيرلينغ في سبتمبر الماضي بأنه مذنب بتهمتي القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز، بالإضافة إلى رفض تقديم عينة دم، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ.