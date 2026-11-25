فشل ريال مدريد وبرشلونة في التوصل إلى اتفاق خلال جلسة صلح جمعت الناديين، اليوم الأربعاء، بشأن التصريحات التي أدلى بها فلورنتينو بيريز رئيس «الميرينغي» حول فضيحة التحكيم المرتبطة بـ«قضية نيغريرا».

وجاءت الجلسة بعد دعوى رفعها برشلونة في 12 يونيو الماضي ضد بيريز بسبب تصريحاته، التي اتهم فيها برشلونة بالتآمر للحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.

وتحقق المحاكم الإسبانية في دفعات يُشتبه بأنها بلغت نحو 7.5 ملايين يورو دفعها برشلونة على مدى قرابة عقدين لشركات تعود ملكيتها إلى خوسيه ماريا نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت تلك المدفوعات قد استُخدمت للحصول على أي مزايا تنافسية، وهو ما ينفيه برشلونة، مؤكداً أنها كانت مخصصة حصراً لتقارير تحليلية تتعلق بالحكام.

وقال برشلونة عند بدء الإجراءات القانونية إن هدفه من الدعوى تراجع بيريز عن بعض تصريحاته، كونها تشكل إساءة وتشهيراً يسيئان إلى صورة النادي وسمعته.

وأضاف النادي «الكاتالوني» أنه في حال عدم التعامل مع هذه الدعوى بالشكل المناسب، سيباشر تقديم الشكوى الجنائية بما يتوافق مع تهمة التشهير.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد قال في وقت سابق قبل جلسة الأربعاء: «عندما يدلي شخص بتصريحات قد يكون مخطئاً فيها أو تجاوز حدوده في كلامه، فإن جلسة الصلح تمنحه فرصة لتصحيح ذلك»، مضيفاً: «إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فهذا يعني أننا نرى وجود نية سيئة، وسيتعين علينا مواصلة الإجراءات».

وبات بإمكان برشلونة تقديم شكوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد بعد عدم التوصل إلى صيغة مرضية للتراجع عن تصريحاته.